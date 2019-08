El Tsunami se hace mayor

Gijón vuelve por unos días a poner los pelos de punta. El Tsunami lleva tres años reuniendo a un público de todas las edades con un denominador común: una música y una estética punk. Aunque los grupos, en general, tienen una buena acogida por parte de los fans, lo cierto es que todos clamaban por los mismos, por The Offspring, la banda americana de la que la mayoría de los asistentes al festival hablaba ayer en la Laboral. Otro de los cabeza de cartel, Good Charlotte, también atrajo bastante público a pesar de que, finalmente, no pudieron acudir al evento: "Cuando vimos que se caía del cartel, aunque teníamos muchas ganas de verlo, quisimos venir igualmente, por los grupos, y porque, ya de paso, nos comemos un cachopo y una fabada", confiesa Verónica Vázquez, recién llegada desde Quintanar de la Orden. "El año pasado ya habíamos querido venir, pero al final no pudimos", admite su amiga, Laura Pardo.

La música es la protagonista de este festival y así lo reconoce Illán Suárez que, con apenas ocho años, lleva desde hace ya tres veranos acudiendo con sus padres a este evento. Su entusiasmo y, como no, su peinado, llaman la atención allá por donde pisa, siendo ya conocido entre los habituales del Tsunami. "Lleva este peinado desde hace tres o cuatro años, porque está imitando a uno de sus ídolos, Jake Kolatis, guitarrista de The Casualities", señala su padre para después añadir que "ahora ya no lo lleva tanto al colegio porque sus amigos jugaban demasiado con la cresta". El pequeño también quiere ser guitarrista, y admite, señalando al escenario, que "ojalá algún día esté allí arriba tocando".

Illán y su familia, que acudió al completo al evento, no solo quieren ver a The Offspring, como todos, si no que el niño, a pesar de su corta edad, quiere escucharl a todos los grupos, por lo que se le hace difícil escoger entre unos y otros. "A su hermano Pelayo le gusta música del estilo, pero más calmada, a Illán le gusta un estilo más bruto", reconoce su padre.

Y de un niño, a otro, ya que Carlos Tache, con apenas dos años y medio, acude, de la mano de sus padres, a este festival. Lo hizo con una buena excusa, ya que su padrino es integrante de la banda "Atomic Zeros", que actuó ayer . Aún así, sus padres lo tienen claro: "El niño se lo pasa bien, aunque entiendo que no haya cosas para ellos", señalan para después continuar: "Yo creo que dan igual las edades, él disfruta viendo los grupos, y está bien introducirlos en la música de los festivales, y que escuchen conciertos en directo y que aprendan a valorarlo".