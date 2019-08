Un cuarto de siglo de artesanía única

"Me encanta venir cada año a ver las cosas nuevas que trae cada artesano, porque muchos de ellos repiten temática", asegura Trinidad García, una fiel seguidora de la feria nacional de artesanía. El suyo es solo uno de los múltiples testimonios de gijoneses y turistas que repiten cada año en el mercado de artesanía instalado en la explanda del Campo Valdés. Seguidores fieles que durante los 25 años que ha estado celebrándose esta cita no dudan en acercarse a mirar, saluda y también comprar. "Es un evento muy entretenido porque ofrece cosas que no puedes encontrar en una tienda cualquiera", apuntaba Antonio González entre los puestos.

El presidente de la Asociación de Artesano, Daniel Guardado, ponía en valor esta cita tradicional al inicio de la feria."Una de las cosas más representativas de nuestra feria es el concurso de pizza única". Un concurso en el que varios artesanos de España envían una pieza singular y única y las que consigan el visto bueno del jurado se exponen durante la feria. Se encuentran en una zona reservada destinada específicamente para ellas. Además, durante las tardes se realizan talleres en vivo, enfocados principalmente a un público infantil, de cestería, de cerámica y de diferentes oficios vinculados a la artesanía. Un oferta de lo más familiar.

"A lo largo de los años se nota una evolución estupenda en el público; cada día es más experimentado, más entendido y sobre todo sabe exactamente lo que viene a buscar", expone Vicen Sanz, una veterana experimentada en esta feria. La artesana, por ejemplo, ofrece unas piezas de cerámica únicas y considera que "tienen una gran influencia de la cultura asturiana".

En cambio Candelas Sánchez y su marido José Julio Martínez, hacen un tipo de artesanía totalmente diferente. "Nosotros nos centramos en las joyas hechas con azabache e intentamos acercarnos a un público que desea un diseño más actual, pero con la esencia de una piedra como el azabache", asegura Candelas Sánchez, de Zarcillo joyerías. "La artesanía tiene mucho que ofrecer y que aportar pero en España todavía no se valora como se debería", considera Nuria Roca, otra artesana que se recorre Europa para conseguir que valoren su arte tal y como lo merecen. Piezas únicas e inigualable que llenarán el Campo Valdés hasta el 15 de agosto.