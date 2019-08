El de Asturias, un himno que hace llorar hasta por internet y desde Panamá

"El himno de Asturias, el himno de las Piraguas", anuncia una voz que resuena sobre las aguas del Sella, que sale de la tribuna colocada sobre el puente y recorre a la multitud congregada a ambas orillas del río. Una voz que rompe el silencio tenso de los piragüistas en sus puestos antes de la carrera y que agita a los asistentes. Una sola voz que termina por levantar otras miles, que se van uniendo estrofa tras estrofa, para romper en vítores y aplausos con el final del cántico. Una ovación como ninguna otra de las que se viven en la Fiesta de las Piraguas y que unen a todos los que acuden de público a la salida del Descenso del Sella.

El himno de Asturias es, para muchos, el momento más emocionante de toda la fiesta, y así se sintió ayer. "No he llorado más en mi vida", decía el ovetense Juan Fernández, aún con los ojos enrojecidos, minutos después de la salida de los competidores. El joven, que aguantaba las risas de sus amigos, defendía su postura: "Es imposible que no os emocione, son miles de personas cantando juntas vuestro himno, aunque no fuera el mío también me emocionaría".

Algo que ocurre. Y así lo confirmaba la nicaragüense Marianela Lacayo, que aseguraba "llorar con el himno" hasta cuando ve Las Piraguas por internet desde su casa en Panamá. Está casada el asturiano Fernando Cuenco, quien ha inculcado en ella y en su pequeño hijo homónimo las costumbres del oriente asturiano. Empezando "por el amor por el Sella".

"Las Piraguas son la asignatura pendiente de todos los años" dice Cuenco, lamentando no haber podido venir "más que tres veces en los últimos quince años". Sufre "muchísimo" con cada edición "que se pierde". Allí, en Panamá, cuenta que está "muy activo" con el Centro Asturiano del país, del que es "secretario y portavoz", donde ha intentado organizar actividades para ver el Descenso.