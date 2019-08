El Euroyeyé impregna de los 60 el asfalto de Gijón con sus scooters

Moda de los sesenta, música de los sesenta y desplazamientos al estilo de los sesenta. En estos tiempos de patinete eléctrico, bici urbana y vehículo de transporte con conductor en lucha con los taxistas, el Euroyeyé volvió a llenar ayer las calles de la ciudad de scooters en una "scootercruzada" con salida de la plaza del Marqués, garbeo por Gijón y comida de hermandad en El Natahoyo.

Algo más que una comida entre amigos en un soleado día de verano, más bien una comida de aniversario porque de cumpleaños está el festival gijonés que celebra en esta edición sus 25 años en la escena del verano gijonés. Y para seguir, si nadie dice lo contrario.

El Euroyeyé gijonés ha incluido en esta gran fiesta de aniversario una singular propuesta musical que, en esa ocasión, ha compartido protagonismo de fin de semana con el rock más duro del Tsunami Xixón de la Laboral. Nada que ver un público con el otro más allá del gusto por la música. De las diferencias estéticas dieron cuenta los asistentes a los conciertos en la Plaza Mayor y el Albéniz. La asociación Trouble & Tea and New Untochables planteó un cartel de soul y funk, entre otros estilos con Gizelle Smith, Daddy Long Legs, The Allnighters, Los Malinches, Volcanes, Los Estanques y Los Platillos Volantes.

Además, el festival de festivales sobre la cultura mod y los 60's underground repartió su esencia en una programación compuesta de djs, scooters, pool party, exposiciones, mercado vintage, cine de culto y exhibiciones artísticas. Hoy, punto y aparte. Hasta los 26 años.