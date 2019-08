La Laboral, de bote en bote en la clausura del festival más cañero

Los miles de personas asistentes ayer a la Universidad Laboral, con lleno hasta la bandera, volvieron a disfrutar una intensa jornada de música al abrigo del festival Tsuami, que vuelve a sumar un nuevo éxito artístico de y público en la ciudad. Los de la M.O.D.A (La Maravillosa Orquesta del Alcohol), a medio camino entre el ska y el rock, supieron mover al público con sus letras pegadizas y el colorido que aporta el uso de instrumentos tradicionales, como el banjo, acordeón, mandolina o saxo tenor.

A juzgar por la entrega de los asistentes, también los navarros Berri Txarrak fueron un éxito. Pusieron a toda la plaza a votar en euskera en su segunda actuación en el Tsunami, pues ya formaron parte del elenco de la primera edición. No fallaron tampoco los suecos "No fun at all", que actuaron en el escenario pequeño con un punk rock bastante cañero y destacan los solos de guitarra.

Los dos platos fuertes de la velada, Kaiser Chiefs y NOFX, también cumplieron su cometido sobre el escenario y provocaron el delirio colectivo de las miles de personas que un día más volvieron a abarrotar la Universidad Laboral.