El Xiringüelu, paraíso juvenil

"Molesta un poco esta cantidad de gente, pero por otro lado nos encanta que vengan al paraíso. Y el paraíso es Asturias", declaraba Mariola Cadenas con respecto a la masificación que ha sufrido el Xiringüelu en los últimos tiempos. "Hace años solo te encontrabas familias, ahora es todo mucha gente joven", sentencia. La veterana y popular romería praviana, para muchos, un gran "macrobotellón" y para muchos más una de las mejores y con más tradición de Asturias, cumplió un año más en el Prau Salcedo, donde se concentraron 40.000 personas que disfrutaron de una larga, animada, ajetreada y para nada aburrida jornada en la que no faltó la sidra, la música y el buen humor. En Pravia respiran hoy tranquilos de haber superado la prueba sin grandes contratiempos del Xiringüelu, el paraíso juvenil del verano astur.

Dentro de toda esta marabunta de gente, hay miles de historias y anécdotas. Como la de amor de Lucia Aznárez, natural de Gijón y que asegura que "fue la primera fiesta de prao a la que vine y me enamoré. Ahora tengo un novio que no es ese chico, porque era de Madrid, pero supe que toda mi vida iba a estar con él". Jorge "Peñuco" Fernández, Alba Menéndez y Diego González, de la caseta "El Casgallu", empezaron con fuerza la mañana y esperaban que "la borrachera fuera muy bien". Y para controlar el alcohol en el cuerpo se habían asegurado de llevar bocatas de adobo para cualquier imprevisto. El que no se pierde esto desde hace más de veinte años es "Freddie Mercury", un paisano que le gusta ir disfrazado todos los años. También llevan acudiendo muchos años Marina Fernández y Marina Alonso, con la caseta de San Esteban.

Lalo López, de la peña "La del año", es un enamorado del Xiringüelu porque le gusta "que la gente da y ofrece lo que tiene, simplemente por el gusto personal que eso conlleva". También se refirió a la seguridad de las personas y sobre el machismo, porque "esto es durante el día, la gente se puede ver, puede distinguir a las personas, no como por las noche, que es más peligroso, porque no ves las caras ni el estado de embriaguez, por lo que se quitan miedos y es más seguro". David Bonilla, amigo de Lalo López, destaca de la fiesta "la buena organización, el buen ambiente y el buen rollo" y asegura de su peña que es como "una familia, esta celebración es una fecha obligatoria en el calendario".

Maria Reig, Jaime Lorín, Pablo Marín, Carmen Noriega y Carlos de Blas son un grupo de amigos de Madrid que llegaron al "Xirin" porque "la novia de una amiga es de aquí y nos ha ido trayendo poco a poco". Son un grupo sin la tradicional caseta -ayer se batió el récord, con 157- , pero no les falta, ya que al ser fijos cada año tienen muchas donde parar.

No faltan las bromas y los chistes en el prau Salceo. Javier Monteguín acudió a la fiesta con un objetivo diferente: "Quiero salir en la pagina de contactos para ver si consigo novia". Tal cual.

En la organización tuvieron mucho trabajo y fue necesario estar vigilante. A la mañana, Higinio Iglesias, portavoz de la Cofradía del Xiringüelu, constató el "muy buen ambiente y la mucha afluencia" que había. A Pravia llegaron unos 200 autobuses, a lo que hay que sumar los servicios de trenes durante todo el día y los coches particulares. La cifra de 40.000 romeros se superaría con creces. Y en la mente de todos, un deseo: que no se produjeran incidentes reseñables.

Algo que parece ser que se cumplió y los cofrades, a medida que avanzó la jornada, pudieron relajarse y disfrutar de una romería en la que piensan todo el año. Hoy toca superar la resaca. A partir de mañana, preparar la próxima edición.