Una ciudad al pie de las "letronas"

Tras el "Elogio del horizonte" las "letronas" son el enclave de la ciudad que más fotografías y reseñas acumula. Esta escultura reproduce a gran escala la marca turística de Gijón que se estrenaba en 2009 y se convirtió en emblema escultórico en 2011. Fabricadas en acero con el color rojo característico de la ciudad, miden más de tres metros de alto. Con un grosor de 25 centímetros, cada una de las cuatro letras pesa más de dos toneladas. El diseño de la escultura fue de la mano de Juan Jareño. Las "letronas" fueron donadas y fabricadas sin soldadora por las empresas integradas en la Federación de Empresarios el Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal). E inicialmente, no fueron muy estimadas por los gijoneses, que no querían aquel "adefesio" tapando una de las vistas más destacadas de la bahía.

Pero todo eso cambio y hoy no hay turista que no se lleve a su lugar de origen esas cinco letras en su móvil. "Las 'letronas' están perfectas", asegura el salmantino Javier Fernández, que se define como "visitante usual de Gijón" y considera que "da igual las veces que uno venga, la foto en la escultura es una parada totalmente obligatoria".

"La zona de la playa de San Lorenzo me parece mucho más apropiada para situar una escultura como esta, es más antes de llegar a Gijón pensaba que estaba situada allí", explica la leonesa Luz Moreno, acompañada de su hermana Ruth y su madre, Consuelo Martínez. "Donde está el monumento de Chillida, que tampoco nos ha impresionado, estarían mucho mejor situadas las letras" dice Ruth Moreno que tiene una opinión similar a la de su hermana respecto a la localización de la escultura. Las opiniones respecto a la ubicación se encuentran divididas, al igual que ocurrió al principio. Los gijoneses eligieron el lugar donde instalar la escultura mediante una consulta popular que realizó el Ayuntamiento a través de internet. El muelle del puerto deportivo fue el sitio elegido frente a otros espacios como la plaza del Marqués, el Náutico, el cerro de Santa Catalina o el puente del Piles.

"Las 'letronas' me parecen un gran atractivo turístico", afirma María Cuartielles, turista catalana. Opina que "se encuentran muy bien orientadas hacia el puerto y su localización es perfecta ya que te obliga a acercarte hasta allí" y puntualiza que "en mi caso si no llegan a estar situadas aquí es posible que no me hubiese acercado al puerto deportivo". María Cuartielles considera que llevarse una foto propia posando junto a las letras es "un recuerdo significativo y simpático de Gijón". En cambio, la malagueña Clara Arroyo considera que "una escultura que congrega a tanta gente a lo largo del año estaría mejor situada en una zona más céntrica de la ciudad". Y añade que "tenía muy claro que la foto me la iba a hacer, aunque me haya defraudado un poco el sitio".

Pero las "letronas" de Gijón no solo atraen a gente de fuera de la región. Un ejemplo de ello es el caso de Juan Fernández, "mi círculo más cercano se encuentra en Gijón y la verdad es que vengo mucho por aquí ", asegura este castrillonense que explica que "debo de tener como 50 fotos delante de estas letras y de todo tipo". Para este joven, la localización es lo de menos, "la gente lo que quiere realmente es hacerse una foto en la escultura porque pone Gijón y luego eso queda muy bien para subir a tus redes sociales", asegura bromeando. "Si de día la gente se hace fotos no te quiero contar la de gente que se cuelga de las 'letronas' durante una jornada intensa de fiesta". En cambio, hay quien opina como Manuel Acinas, avilesino afincado en Gijón que considera que "la foto es mítica y esencial para cualquier persona que visite Gijón, pero no es nada del otro mundo". Y puntualiza que "hay sitios en Gijón mucho más bonitos y representativos de la ciudad que esta escultura". Como en Gijón nunca llueve al gusto de todos, hay opiniones para todos los gustos. Y aquí se han expuesto al pie de la letra.