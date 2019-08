Un soplo de tradición que no pierde fuelle

La decimonovena edición del Festival de Bandes de Gaites "Villa de Xixón" acaparó en la tarde de ayer la atención de los paseantes que transitaban por el Paseo de Begoña. Una exhibición a cargo de la Banda de Gaites "Villa de Jovellanos", que consiguió reunir a un público variado aunque tal y como asegura el presidente de la banda, José Luis García "el público que mueve este tipo de actuaciones suele ser de mediana edad". Aunque también señala que "se nota un avance por parte de las nuevas generaciones, ya que poco a poco se fomenta esta opción de música más tradicional, y eso también es gracias a las escuelas de música tradicional".

Este festival se ha convertido ya en un clásico del verano gijonés. "Dentro de la escuela de música tradicional Villa de Xixón hay tres agrupaciones. Una la conforman los niños más pequeños; otra es la oficial y luego estamos nosotros que tocamos cuando podemos por hobbie", dice Irene Menéndez, una participante activa en la actuación y con una gran pasión por la música tradicional que viene de lejos: "Llevo tocando la gaita desde que tengo 6 años, me viene de siempre, podría decirse que es algo muy familiar".

"A mí la verdad que me gustan mucho las gaitas", asegura José Luis Vázquez, uno de los espectadores presentes durante la actuación. En cambio su mujer no opina lo mismo: "Eso es porque es asturiano, yo como no lo soy me parece una melodía muy monótona", explica la soriana Angelines Calvo, que considera que la diferencia entre una canción y otra "es mínima, pero tiene que haber gustos de todo tipo", ríe.

A diferencia de esta soriana, la gijonesa Pilar Losada opina que "es muy importante que se fomente la música tradicional, porque es esencial que las tradiciones perduren en el tiempo". Esta gijonesa reconoce que "el tipo de música también condiciona el tipo de público que acude", pero para Ángel Pérez "todo lo que sea folixa bienvenido sea".

"Cada año hacemos una camiseta diferente de la banda, este año intentamos hacer la gaita con el puntero, aunque no quedó como esperábamos", señala María José González, miembro de la banda y la encargada de vender durante el evento las camisetas, "además, también vendemos el último cd de la banda, que presentamos este año en el teatro Jovellanos". La recaudación obtenida va destinada a los gastos de ropa, indumentaria , viajes, etc... "La verdad es que el público colabora un montón y siempre solemos vender una gran cantidad de camisetas", explica.

"La aceptación por parte del público es siempre extraordinaria y además aquí en Gijón está muy arraigada la cultura tradicional", explica Irene Menéndez. Una aceptación reflejada en las caras y los aplausos de los espectadores que bailaban, reían y disfrutaban con una jornada de mucho fuelle en plena calle.