Beatriz Rico planta cara a la prensa del corazón

Beatriz Rico, la artista asturiana conocida por sus facetas de actriz, cantante, modelo y presentadora de televisión, actúa por primera vez en casa, en Gijón, en la Terraza del Botánico el próximo sábado, acompañada por la banda de versiones rockeras "Primera Plana". Para más inri, ayer hacía saltar las redes con un tuit contra una revista del corazón.

El citado medio, que acostumbra a encontrar defectos en los looks y fotos de los y las "celebrities", publicó una foto de la artista en la que manipulaba su físico y el aspecto de su vestimenta. Beatriz estalló contra la citada revista en Twitter. "Mi relación con las revistas del corazón siempre ha sido buena -cuenta a LA NUEVA ESPAÑA-, no he vendido una exclusiva en mi vida y creo que me respetan". Pero según sus palabras, hay algunas que "no son del corazón, son más bien revistas de vísceras". Y se defiende: "En la foto que han publicado, parece que peso treinta kilos, me han licuado hasta parecer un cadáver y me han dejado la ropa y las botas (blancas) a jirones negros".

Beatriz Rico entró en el mundo mediático en los noventa, con apenas 20 años cumplidos. Fue azafata del conocido programa "El precio justo" y presentadora del juego de televisión "Hugo". Saltó a las series y "Un paso adelante", la producción de Antena 3, fue el éxito que proyectó su carrera. A partir de 1995 empezó un frenesí de rodajes. Entre sus más de 50 películas, hay varias del fallecido director de cine Fernando Fernán Gómez. "En sus memorias habla muy bien de mí, a nivel personal y profesional, de ahí que digan que fui su musa. La verdad es que teníamos una química muy especial", recuerda.

Tanta exposición pública la convirtió en una "celebrity" deseada por toda una generación. Ser considerada un mito erótico nunca le sentó mal: "El físico te abre la primera puerta, pero el resto las tienes que abrir tú a base de talento, trabajo y mucha disciplina. Si solamente hubiera sido un mito erótico y hubiera durado en el mundillo cuatro años, esa etiqueta no me hubiera sentado bien".

Beatriz es activista declarada, amiga de los animales, solidaria con el pueblo saharaui, feminista ? En sus obras de teatro, en concreto la última, "Antes muerta que convicta", aprovecha que tiene voz para dársela a los que no la tienen: "Es un deber moral, la vida me ha dado muchísimo, tengo que devolverlo". Uno de los objetivos de su espectáculo es reivindicar la figura de la mujer. Su personaje hace un pequeño manifiesto y declara: "Soy feminista".

Su última faceta conocida es la de cantante. Desde 2013 Beatriz Rico está de gira con su banda "Rico & Roll", con la que versiona clásicos del rock. "La vida ha dado muchas vueltas, jamás pensé que podría tener mi propia banda". Se siente muy feliz: subirse al escenario a cantar temas míticos le supone "una descarga de adrenalina brutal. Siempre dicen que lo que da prestigio es hacer canciones propias. Yo a estas alturas ya no busco prestigio, busco disfrutar de la música que me gusta".

Fue en un concierto en Madrid cuando un miembro de la banda "Primera Plana" la vio actuar y la invitó a subirse al escenario con ellos. Este sábado lo harán en la terraza del Botánico, a las 22:30 horas. Juntos, llevarán a cabo un repaso por la mejor música del rock de los 80 y 90. "Le doy las gracias al Ayuntamiento de Gijón por contar conmigo. Es la primera vez en mi vida, siendo yo de allí, y estoy muy orgullosa de decir que por fin soy profeta en mi tierra".