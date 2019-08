Avilés da la nota en agosto

La música es tan importante en la comarca de Avilés que a sus connaturales hubo un tiempo en que se les conoció como "Los músicos". Es lo que dicen los historiadores. Este fin de semana es prueba más que destacada de todo esto: en el parque del Muelle, La Grapa sacudirá al personal a todo ritmo. Mañana y pasado, "J. C. Brooks Band" y Erik Dongil mediante. Pero, la música tiene más que decir estos días. En El Agüil, en Salinas, se celebra el Ewan Fest: Coti, Holly Miranda, Georgina, David Otero, Willy Naves... Todos ellos, de noche, los días 9 y 10, bajo una red de luz íntima, con música como tocada al oído del espectador. Dos concentraciones musicales, dos territorios complementarios. Para escuchar, Salinas; para no parar de bailar, el Muelle.

El Muelle es uno de los escenarios musicales del verano en la comarca. La semana que entra será para la décimo quinta edición del Festival La Mar de Ruido.

Pero la música también será la que dé la nota en la programación estival del Niemeyer: "Las Músicas", la jornada que protagoniza "Love of Lesbian", que es la banda "indie",quizá más popular del momento. Será el día 23, en la plaza del complejo cultural. Antes, estará Ángel Stanich y, después, "Mucho". Desde las nueve de la mañana, hasta bien entrada la madrugada. Sin embargo, el concierto más esperado es el de Ana Belén. Para ella se ha reservado también la plaza del Niemeyer. Y el día grande de las fiestas de San Agustín: el día 28 de este mes. Ana Belén no se ha subido muchas veces a un escenario local, así que será para no perdérselo.