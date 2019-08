"En Avilés, mi tierra, me tratan como un cero a la izquierda"

El cantante avilesino Juan Carlos Suárez asegura que le apena no tocar más a menudo en Avilés. "Pero no se me permite; es muy triste que en tu tierra te traten como un cero a la izquierda", afirma el músico horas antes de subirse hoy con su banda, "Polaroids", a uno de los escenarios del festival de música alternativa "Sonorama". El cantante de Valliniello asegura que "tocar aquí es una magnífica oportunidad para presentar nuestras canciones en uno de los mayores festivales de España, algo así como la guinda del pastel veraniego".

En el cartel del certamen burgalés hay grupos de la talla de "Love of Lesbian", "Taburete" y "Fangoria", entre otras grandes agrupaciones. "Hacemos pop-rock y la gente que va al festival, sin duda, es nuestro público", apuntó Suárez. Asimismo, comenta que el grupo está de celebración y así , con talante festivo, se tomarán estos días en Aranda de Duero. "La gente del festival se ha portado genial. Lo vamos a disfrutar a tope y quedaremos por allí viendo el ambiente".