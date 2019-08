La Quinta, toros de triunfo

Hace ya más de dos décadas que Álvaro Martínez Conradi tuvo un sueño. Se enamoró, sin saber por qué, del encaste santa coloma y apostó por lo difícil al comprarle un lote de vacas y sementales a Joaquín Buendía. Ahora, los toros de La Quinta, que pastan en Palma del Río (Córdoba), son una realidad en forma de bravura que comparte con sus hijos Álvaro y Pepe. Una trayectoria de éxitos de los que El Bibio ha sido testigo en sus cuatro visitas entre 2013 y 2016. Tres toros premiados con la vuelta al ruedo -y media docena de ellos que también emocionaron con su acometividad-, las salidas en hombros de hasta seis toreros y una tarde histórica con el heroico mano a mano entre Antonio Ferrera y Javier Castaño, que permanece imborrable en la retina de los aficionados asturianos. La familia Martínez Conradi vuelve tras dos años de ausencia a Gijón y lo hacen con el listón muy alto, pero cargados de ilusión. "Nos gustan los retos, la competencia con nosotros mismos; es difícil pero hemos escogido siete toros con ahínco, un punto más de trapío de lo que exige la plaza y mucho cariño para que el público vuelva a disfrutar", confiesa Pepe Martínez. Y para mayor aliciente, torearán la corrida el día 14 de agosto tres toreros jóvenes con sed de triunfo.

El origen. La ganadería de La Quinta logró su antigüedad (la primera vez que lidiaron una corrida completa en Madrid) en 1881. La divisa es encarnada y amarilla. Sus toros son de encaste Santa Coloma por la vía de Joaquín Buendía. ¿Por qué apostaron por esta procedencia? "Es como cuando te enamoras, que no se puede explicar; mi padre se enamoró del encaste Santa Coloma y como le gustan los retos se fue a lo difícil", desvela Pepe Martínez. A la vista de los resultados fue un acierto. "Ojalá duremos mucho en las ferias, porque no es fácil conseguirlo con un encaste tan complicado como el nuestro", confiesa el ganadero.

La vida del ganadero. La crianza del toro bravo es dura y sacrificada. Todos los ganaderos coinciden en que la receta es la afición y la pasión por el toro. Desde que se lleva a cabo el proceso de selección, con los tentaderos de vacas y machos para que sean padres y madres de la ganadería, se vive la tensión hasta que el resultado llega a la plaza. Con cada camada de añojos, de un año, se espera cuatro años hasta su lidia. "Son muchos los sinsabores en el campo, es mucho el sufrimiento porque puede haber bajas cada día y siempre estás pendiente de que a los toros no les pase nada; ser ganadero te crea mucho estrés y muchas ", relata Pepe Martínez.

La espera es dura, pero al final los toros llegan a la plaza. "Cuando embiste un toro la sensación es indescriptible, es lo máximo", reconoce el joven ganadero. "De uno depende no ya el triunfo de los toreros, también el del empresario, el del público..."

"Los más ecologistas". Los ganaderos, en cambio, sienten devoción. "No hay nadie más ecologista que un ganadero", asegura. Además, su dedicación al toro bravo en el campo es constante. "Nos desvivimos porque no les falte el agua, por la sanidad de la ganadería, por si un toro está malo curarle; hasta en verano estamos todo el día pendientes de que no les falte el agua", describe el ganadero.

Gijón, plaza talismán. Desde el debut de La Quinta en Gijón han sido 24 los toros lidiados en El Bibio. Hubo tres premiados con la vuelta al ruedo: "Mulero", número 85 y lidiado por Álvaro de la Calle en 2013; "Berreón", número 28 y lidiado por Fernando Robleño; y "Mulero", número 23 y lidiado por "El Cid", ambos en 2014. ¿Con cuál se queda el ganadero? "Berreón, el de Robleño, fue el toro que como ganaderos buscamos", explica. "Tenía clase, humillación (embestir arrastrando el hocico por la arena tras la muleta), bravura, entrega, emoción y prontitud; reunía todas las características de la bravura que queremos en nuestra ganadería", confiesa.

Hubo otro más, de nombre "Tijereto", que fue excepcional aunque no hubo comunión con el torero, Javier Castaño. "Fue bravísimo, uno de los toros que más me han gustado de los que hemos lidiado en Gijón", afirma Pepe Martínez.

El histórico mano a mano. Fue el debut de La Quinta en Gijón, con Antonio Ferrera y Javier Castaño en el cartel. Los dos toreros resultaron heridos y acabaron en la enfermería. Su raza y coraje les hizo salir de nuevo al ruedo para seguir la corrida, con pantalones de monosabios, y brindaron al público una tarde memorable. "Todavía hay aficionados que me ven en alguna plaza y me recuerdan que ese día estuvieron en Gijón", desvela Pepe Martínez. "Esa tarde no se repetirá nunca, habrá más de triunfo, pero lo que vivió el público pasa una vez en la historia", reconoce.

La corrida de este año. Los Martínez Conradi vuelven con el listón alto. "Desde que debutamos estuvimos yendo cuatro años seguidos y la verdad que están repletos de triunfos; El Bibio nos ha marcado mucho y hay un feeling especial entre la afición de Gijón y La Quinta".

Han asumido el reto de volver, dos ferias después. "Tenemos confianza en la corrida", promete. Además hay otro "Mulero" entre los toros reseñados. "Es familia de los otros dos premiados con la vuelta al ruedo", advierte el ganadero.

Tres toreros jóvenes. ¿Qué opina el ganadero? David Galván "es un torero que venido mucho a casa a tentar, le tengo confianza y creo que puede ser la tarde de su lanzamiento como matador de toros; tiene condiciones para ser un grandioso torero y no ha demostrado todavía lo que tiene dentro". Juan Ortega "está descubriéndose poco a poco, tiene un temple natural, innato, que muy pronto lo van a saborear en las plazas de España y Francia". Álvaro Lorenzo "tiene un capote que es de los dos o tres mejores que hay en el escalafón, y una mano izquierda con un poderío y un gusto excepcional". Palabra de ganadero.