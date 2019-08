El bosque de El Agüil invita al relax

Aída Artiles y los participantes en la sesión de yoga, ayer, en el bosque del festival "Songs for an Ewan Day".

Los aficionados al yoga estuvieron en su salsa, ayer en Salinas. Una actividad organizada dentro de la programación del festival "Songs for an Ewan Day" consistió en una clase de yoga impartida por la modelo canaria Aída Artiles. El único inconveniente con el que se encontraron todos aquellos que quisieron participar en esa clase es que tenían que ganársela en un sorteo de la cuenta de instagram del festival. Eran veinte las plazas en juego. Los ganadores del sorteo acudieron puntuales a su cita, ayer a mediodía, en el mágico bosque en que se ha convertido la senda de El Agüil.

Todos los "alumnos" de Artiles se colocaron sobre sus esterillas, se descalzaron y mirando en dirección a un cartel donde podía leerse la palabra "Yoga", comenzaron su clase de "jivamukti", que significa "liberación del alma". Entre los alumnos se encontraba la ovetense Eva García, quien no dudó en ir hasta Salinas para aprovechar la oportunidad de dejarse enseñar por Aída Artiles, a quien ya seguía de antes. "Sigo por redes sociales tanto a la cuenta del Ewan como a la modelo Aída Artiles, y me pareció interesante participar en esta sesión de yoga, porque ya practicaba de antes", comentó la joven de Oviedo.

Durante casi hora y media la canaria estuvo indicanco a la veintena de alumnos las posturas para "liberar el alma". Fue su primera vez en Asturias, pero se va encantada. "Es mi primera vez en el Principado. Estoy muy feliz porque la gente es maravillosa. Las sensaciones son indescriptibles", comentó Aída Artiles, tras la clase. Y es que la modelo fue a parar a Salinas por una amistad. "Soy amiga de algunos de los organizadores, he trabajo en algunos proyectos con ellos", explicó Artiles. Y añadió: "Me invitaron a venir y no dudé. El aprecio que les tengo fue lo que me hizo dar el paso de decir que sí".

El tema seleccionado para la clase de ayer tenía mucho que ver con la apertura de pecho y el equilibrio. "Siempre preparo bastante las clases. Pienso el tema en el que se van a centrar y secuencio las partes físicas. La de hoy está centrada en el equilibrio y la apertura de pecho, sobre todo", explicó Artiles.

Aunque, si algo ha enamorado a la modelo canaria es el entorno. "El lugar es maravilloso; no tienes que preparar casi nada para crear 'clima'. Está todo aquí. Toda la conexión te la brinda este paisaje natural fantástico que nos rodea", comentó Aída Artiles. Todo salió viento en popa en la primera vez en Salinas de la canaria y en la primera clase de yoga del festival, que por la tarde continuó con música (Holly Miranda, Georgina, Coti, "La sonrisa de Julia", David Otero) y tenía previsto concluir de madrugada con las estrellas como testigo.