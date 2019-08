"En Avilés aprendí a escanciar sidra"

José Manuel Casañ es el líder y vocalista de "Seguridad Social", la banda con casi 40 años de historia que esta noche se sube al escenario de La Mar de Ruido. La tercera jornada musical del parque del Muelle comienza a las 21.00 horas. "Seguridad Social" compartirá escenario con el grupo "Arizona Baby".

- Tras 37 años en los escenarios, ¿son los viejos rockeros del rock español?

-Así es. En 1981 empezamos con "Paranoicos" y duramos tres telediarios. Después tuvimos un altercado y llegamos a un ambulatorio tras una pelea. Fue entonces cuando nos decidimos llamar "Seguridad social", no pensábamos en el futuro, queríamos reírnos un rato. Luego había un concurso de Rock de Lux y llevábamos un nombre curioso. Pero se nos adelantaron "Vanguardia Civil" y "La Polla Records". Si supiéramos que íbamos a durar tanto tiempo, habríamos decidido algo más épico, pero "Seguridad Social" es un buen nombre.

- Están embarcados en la gira del disco libro "La Encrucijada", ¿cómo va?

-Fenomenal. La verdad es que estamos de gira continua desde siempre, solo paramos en 1996. Y siempre estamos presentando nuevos trabajos. Ahora estamos con la gira de "La Encrucijada" y en los directos no tocamos muchos temas del disco, hacemos un guiño.

- Su trayectoria cuenta con 22 discos entre estudios y directos...

-Ya ni sé. Son muchos.

- ¿Tantos años en la carretera les permite vivir de la música?

-Somos de los pocos que podemos hacerlo, eso es cierto. Pero no somos millonarios. Es un sueño, sabemos que es complicado pero se puede conseguir. Ahora hay más competencia y la venta de discos no tiene nada que ver con la de antes. Si no vendes, apenas hay promoción. Entre finales de los ochenta y principios de los noventa, cualquiera vendía algo.

- "Seguridad Social" tiene una base de rock and roll y también juega con otros estilos musicales que van desde el punk más skatalítico pasando por los ritmos latinos. ¿A qué se debe esa amalgama de estilos?

-Realmente adoramos las canciones, la música. Al principio, hacíamos punk y power pop porque estábamos intentando aprender a tocar. Al principio de los ochenta, éramos un poco cuadriculados. Me gusta el rock, el swing, el jazz, me puede gustar toda la música. No se puede tener prejuicios en la música, las canciones se hacen y te llevan donde el ritmo quiera. Quizá haremos techno en el futuro. Somos y estamos muy abiertos a todo.

- Hay temas de "Seguridad Social" que siguen funcionando a día de hoy y tienen más de veinte años. Es el caso de "Chiquilla" y "Comerranas" y otras, que son tocadas por orquestas y bailadas y coreadas por jóvenes de veinte años. ¿Qué le parece?

-Nos hace sentir muy bien. No sabemos la fórmula del éxito, si la supiéramos se perdería la magia. Es un orgullo que nuestras canciones hayan trascendido y sean bailadas y cantadas por diferentes generaciones.

- ¿Qué espectáculo trae a Avilés, a La Mar de Ruido?

-Tocaremos grandes éxitos, haremos versiones diferentes. Partimos de una estructura básica y tenemos un show completo de dos horas que siempre está sujeto a cambios. Tocaremos reggae, soul, rock and roll, rumba y un poco de todo. Haremos una ceremonia en la que todo el mundo participa.

- Toca en Asturias de nuevo, ¿qué le parece el público?

-El asturiano es noble, transmite verdad y autenticidad. Asturias es sinceridad. Me encanta la sidra y el cabrales y también el cachopo.

- ¿Y Avilés?

-Es nuestra tercera vez en Avilés. Es el lugar donde me enseñaron y aprendí a escanciar sidra, bueno, a que caiga dentro del vaso. (Ríe).