El titán Manu Barrera , eterno en su playa

"Es el mejor legado que nos pudo dejar Manu". La playa de Quebrantos, en Soto de Barco, homenajeó ayer a Manu Barrera, el niño de nueve años que falleció hace un año tras plantar cara a la leucemia desde que era tan solo un bebé. Su madre, Jessica González, preside "Deporte vs Cáncer Infantil", la asociación que organiza desde hace cinco años la jornada lúdico deportiva en Los Quebrantos para concienciar sobre la enfermedad. La de ayer fue la primera sin el pequeño Manu. En la del año pasado desfiló disfrazado de soldado imperial por el paseo de Los Quebrantos. Se apagó diez días después. "Es un homenaje muy conmovedor que nos gustaría que se mantuviese en el futuro. Lo que se nos hace más difícil es el desfile galáctico. Manu siempre se disfrazaba y lo disfrutaba mucho", señaló su madre con la emoción contenida. El titán Manu Barrera es eterno en su playa.

La playa sotobarquense acogió durante toda la jornada actividades lúdicas y deportivas. A Los Quebrantos se acercó Santiago Jiménez, que fue pediatra del pequeño Barrera -con el que mantuvo una relación muy estrecha-, y que se encargó de la organización del desfile de la Legión 501, Dxun Wraithguard Clan y Rebel Legion. El punto de salida fue el polideportivo, con más de sesenta personas caracterizadas como los personajes de la Guerra de Las Galaxias, una de las películas favoritas del pequeño homenajeado. Y el desfile fue el momento el momento álgido de la jornada. Los soldados imperiales volvieron a hacer el ya tradicional pasillo para Manu en la meta de Los Quebrantos. Una pancarta con su foto arrancó los aplausos. Y las lágrimas.

"Fue nuestra sorpresa para los padres, no se esperaban nada. Estar aquí es especial pero también es difícil contener la emoción. Éramos grandes amigos. Me reía mucho con él porque era muy bromista. Manu disfrutaba mucho de los desfiles. Nos acompañaba a todos los que podía y le encantaba estar con nosotros en el backstage y ver cómo nos cambiábamos. Era un niño muy bromista, el día de hoy es un gran homenaje para Manu", apuntó el que fue su pediatra. María Núñez, amiga íntima de la familia Barrera González, participó en la jornada dando clases de surf: "Era genio y figura. Se me hace difícil hablar sobre él sin emocionarme porque le conocía desde que nació y era la caña. Es muy agradable estar aquí, pero hay momentos complicados. Esto a Manu le encantaría porque está basado en todo lo que le gustaba y el ambiente es estupendo y especial".

El objetivo de la jornada que organiza "Deporte vs Cáncer Infantil" es concienciar y recaudar fondos para la investigación de la enfermedad ."Ya no tenemos que llamar puerta por puerta a las casas para que colaboren con la causa. Ahora la implicación es bestial", comentó Jessica González. Los más pequeños también aportan su granito de arena y se mostraron muy concienciados e implicados con el proyecto. "Lo que más me llamó la atención fue que un niño de nueve años nos dio los detalles que le regalaron el día de su comunión. Además, nos trajo su hucha y la del hermano con todos los ahorros. Por la mañana hasta tuvimos una donación de mil euros", destacó todavía sorprendida la impulsora de la iniciativa.

Los pequeños disfrutaron del día entre sus personajes favoritos de la película de George Lucas que pasearon por la playa parándose con todos los que quisieron inmortalizar el momento. Hubo un photocall para que todo el mundo pudiese hacer fotos y tener un recuerdo del día. La playa de Quebrantos estuvo a rebosar de gente durante todo la jornada. La organización y los voluntarios programaron actividades durante toda la mañana y tarde para un público variado y de todas las edades. Zumba, yoga, judo, masajes, pilates, servicio de peluquería y de manicura, multitud de planes para recordar en el día de ayer al pequeño Manu que no se perdía este día. En el paseo de la playa de Soto hubo puestos informativos sobre la enfermedad que sufrió Manu, una concentración de motos y un taller de crossfit. La jornada lúdico deportiva repetirá el año que viene. Y Manu Barrera seguirá en el recuerdo.