Figueras se moja contra el cáncer

"Por el mero hecho de estar aquí ya hemos ganado todos", señaló Fernando Quintana ante las decenas de personas que ayer, pese al desapacible día con el que amaneció la comarca, no se perdieron el décimo cross-paseo solidario "Villa de Figueras". Quintana fue el promotor de esta cita, hace una década, y está orgulloso de que haya conservado su esencia: "Cada zancada va por ellos, por esa gente que se ha ido y por la que está en el hospital". Y es que la actividad va más allá de la competición deportiva, para convertirse en una fiesta de la solidaridad en la que cada persona aporta su granito de arena a la lucha contra el cáncer. Este año, la donación de los más de 1.500 participantes, servirá para adquirir un ecocardiógrafo portátil para mejorar la dotación con la que el hospital de Jarrio (cabecera del Noroccidente) trata a los enfermos con cáncer.

"Hay variables que no puedes controlar y el clima desluce el evento", precisó Quintana, que agradeció el esfuerzo de la multitud que no se quiso perder esta jornada organizada con mucho mimo por la asociación Figueras Solidario. El presidente del colectivo, Fernando García, se esforzó en animar a los corredores minutos antes de la salida, en el entorno de la playa de Arnao: "Esto sale caiga quien caiga. Este año además hay duchas en todo el recorrido". Aunque la salida del cross fue bajo la lluvia, el día abrió y permitió completar íntegro el paseo solidario.

"Esta carrera lo tiene todo: buen motivo, buen paisaje y una organización que se vuelca", señaló el gijonés Máximo Cordero que, ayer, en su tercera participación en el cross-paseo solidario Villa de Figueras logró el tercer puesto del podio masculino. Siguió de cerca al ganador, Ciro Canseco y al segundo clasificado, el abulense Antonio Perea. "Es una carrera muy bonita, hoy el día no acompañó, pero está todo muy bien montado", precisó Canseco, que se estrenó en el cross. Por su parte, la madrileña María González se llevó el triunfo femenino, seguida de Sofía Fernández y Clara Ruiz. "Vengo de veraneo aquí y me encanta", precisó González, quien aplaudió la causa solidaria de la cita.

No faltó en Arnao la modelo Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al cáncer, que dio soporte desde un inicio a esta carrera. Ibarra no dudó en que se lograría el objetivo de comprar el ecocardiógrafo y mandó un mensaje de ánimo a los que luchan y han superado un cáncer: "Cada vez somos más los supervivientes. Ante la adversidad no queda más remedio que pensar que cada día que te levantas estás vivo y no perder la esperanza nunca". Ibarra estuvo acompañada por el patrono de la Fundación, el periodista Juan Ramón Lucas, que corrió una vez más el cross: "Es una carrera muy especial y muy de la zona. Corres por algo concreto y eso llega". En este sentido, destacó que el "Villa de Figueras" busca en esencia "dar pasos frente al cáncer y celebrar la vida".