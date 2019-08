El parque del Muelle quiere más música

Los ecos del "sublime y apoteósico" concierto de Elliott Murphy todavía resonaban en el parque del Muelle cuando anoche salieron a escena los "Arizona Baby", trío vallisoletano, indie del bueno. Así, con ellos en el quiosco "art déco", es como Béznar Arias, el promotor de La Mar de Ruido hacía balance de los últimos tres días de música a tope. De esos y de los catorce años siguientes. "Y aquí estamos, vivos, tanto como poder celebrar por el cumpleaños número veinte", aseguró el productor avilesino, alma de la feria de festivales musicales que llenan Avilés de melodías hasta el gran concierto final, el del 28 de agosto.

"Habiendo asistido al concierto apoteósico de Murphy ha sido suficiente para decir que tuvimos un décimo quinto cumpleaños de relumbrón. Pero es que hubo más: los punteos de Buddy Whittington y de Santi Campillo van a quedar en la memoria de todos", recalcó Arias que no quiso ni calcular el personal que se pasó por el parque del Muelle: "Suelo mostrar cautela a la hora de lanzar un número de asistentes: es muy fácil caer en las exageraciones y esas no van conmigo", destacó el director del veterano festival veraniego.

La noche del sábado fue tan espectacular que no se la quiso perder Luz Casal. Allí estuvo, bajo una gorra y una camisola blanca, escuchando a su amigo Elliott Murphy que estuvo acompañado, como siempre por Olivier Durand. Por él y por un cuerpo de banda "extraordinario", destacó.

Lo mejor de todos estos años en el parque, dice Arias, "son los amigos que hemos hecho". La música no va a terminar, pero Arias se muestra prudente sobre la edición número 16. Y es que el Ayuntamiento ha anunciado su intención de realizar obras en el entorno del Muelle. "No sé qué va a pasar con nosotros, no sé si para agosto estarán terminadas, por si acaso, ya propongo una idea: el parque Ferrera. Vamos todos en playeros, no fastidiamos el césped", aseguró. Respecto a próximos conciertos, Arias se mostró prudente: "Hasta enero no me pongo a pensar en la nueva edición. Hasta entonces tengo mucho quehacer en la agenda. Pero lo que sí que tengo claro es que La Mar de Ruido tiene mucho más música que ofrecer", destacó el director del festival avilesino.

Mientras hablaba con LA NUEVA ESPAÑA los temas de "Arizona Baby" preparan el fin de fiesta: "Seguridad Social". José Manuel Casañ, el líder de la banda de "Quiero tener tu presencia", llegó a mediodía a Avilés, inspeccionó el escenario con los ojos sorprendidos. Le habían dicho que había que hacer rock bajo una cúpula de siglo y pico. La sorpresa se tornó calma cuando observó la infraestructura para la fiesta.