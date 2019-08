Ni San Pedrín paró el orbayu

"Hoy no escampa", decían los primeros en llegar a la fiesta de San Pedrín, ayer en Narzana (Sariego). Y es que la lluvia fue protagonista durante toda la mañana en el pueblo, en plenas fiestas patronales. "No sabremos si podremos bajar al Santo", temían Aida Fernández y sus hermanas, encargadas de ello. Al final casi no lo hacen, pero no por la lluvia, que no fue impedimento, sino por un guaje que entró veloz en la ermita y casi tira a San Pedrín al suelo.

Luis González, el cura de la parroquia de Santa María de Narzana, lo tenía claro: "Aunque llueva, hay que hacerlo como manda la tradición". Y así fue. El gaitero que lideraba la procesión, tapado por un paraguas de una vecina, caminó con paso firme desde la ermita a la cueva donde se celebró la misa en asturiano.

Las mujeres fueron este año las encargadas de bajar el santo. Aida Fernández y sus hermanas transportaron la imagen hasta la cueva "como homenaje a nuestro padre". Su padre era Chema Fernández "El Veterinario", quien fue durante cuarenta y tres años presidente de la sociedad de festejos y que falleció hace dos años. "Nosotras crecimos aquí", decía Fernández, que recuerda: "El tercer domingo de agosto siempre fue sagrado". La emoción de la familia en la bajada fue palpable. Con los ojos bañados en lágrimas llegaron a la cueva, donde se fundieron en abrazos con los amigos que allí les esperaban.

La misa se dice tradicionalmente en bable, aunque Luis González, el cura encargado de oficiarla, considera que es "medio bable", porque "no es como el antiguo", pero es el que "dice la Academia de la Llingua que es correcto". A pesar de usar el asturiano, González pretende que "la gente de fuera se sienta como en casa y estén a gusto". Por eso, para él, los más importantes, son "los encargados de la comisión de festejos, que al final son los que menos disfrutan de todas las fiestas en todos los sitios".

La ceremonia fue cantada por el Coro de Santiaguín, a quienes María Teresa Iglesias, que acude desde Oviedo desde hace tres años, considera como "muy buenos". Es una de las razones por las cuales desde que fue por primera vez no se lo ha vuelto a perder. Las otras son porque "el sitio es precioso" y "el curina muy majo".

El orbayu cesó durante la misa, pero para dar paso a una lluvia más intensa que no permitió lucir a la concentración de vespas, que este año tuvo un trasfondo emotivo: era el I Memorial Fernando Naredo, fallecido hace algo más de un año e impulsor de esta tradición. Victoriano Sobres, primo de Naredo, explicó: "Esto lo hacemos por él, aunque con él estaría mucho mejor". Todo empezó cuando el ya fallecido motero se juntaba "con cuatro amigos" e iban a la celebración, pero "cada vez se fue uniendo más gente y el año pasado nos juntamos casi ochenta", aseguró Sobres. Después de enseñar las motos, se hace un recorrido de 28 kilómetros, "y nos vamos a comer todos juntos".

Al término de la misa, todos respiraron por poder celebrar la fiesta como manda la tradición. Incluido el cura. "Yo pensaba que con este tenderete me la iban a liar", señaló Luis González. Pero no fue así, y a pesar de las dificultades impuestas por la lluvia y el orbayu, a los que no paró ni San Pedrín, Narzana tuvo su misa en la cueva.