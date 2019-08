A la tercera fue la vencida en la cucaña de Lastres

"Como no gane, iré a dormir y lo voy a tener en la cabeza toda la noche", comentaba ayer tarde entre sus amigos Santiago Martínez, el vencedor de la cucaña de Lastres (Colunga) minutos antes de alcanzar la gloria. Y es que este vecino de la villa colunguesa, convencido de sus posibilidades para lograr la victoria, tuvo que esperar hasta la tercera ronda para llevarse el ramo de laurel, colgado al final de un tronco de eucalipto de 15 metros. Santi, como lo llaman sus allegados, ya estuvo a punto de superar el madero, engrasado hasta los topes, en su segunda oportunidad, pero todavía no era su turno ganador.

"La clave está en la calidad de la ejecución, es algo que viene de familia", aseguraba con una felicidad inmensa al término de alcanzar el ramo. Se trató de la segunda ocasión en que este joven de Lastres salió victorioso de la prueba, ya que la primera fue en 2017. Para celebrar su hazaña, el ganador afirmó que saldría por la noche de fiesta, lo mismo que tenía pensado hacer cuando se levantó. "Pero con un ramo más", afirmó eufórico. Beatriz Llera, la chica encargada de las inscripciones, destacó el hecho de que apareciese un campeón "tan rápido", algo que no es "lo habitual".

Sin embargo, a pesar de ser el vencedor de la edición de este año, no fue el único en llegar hasta el laurel situado en el fondo de la cucaña. Antes que Santi Martínez, Santiago Cubiella y Javier Fernández, dos representantes locales, también alcanzaron el racimo, pero de manera podría decirse que irregular. "El VAR tiene que revisar", bromeó Luis Carrandi, uno de los engrasadores. A pesar de los aplausos procedentes de los aficionados postrados en el puerto, el jurado dictaminó, desde un bote en el agua, que los intentos eran nulos. Al parecer, sus arrastres por el madero no eran válidos para conceder la victoria. No obstante, su esfuerzo sería reconocido con el segundo puesto para Cubiella y el tercero para Fernández.

La cucaña de este año comenzó con un minuto de silencio en honor a Enrique Pistón, clásico engrasador del eucalipto, que "murió dos días después de engrasar la cucaña el año pasado", relató Beatriz Llera. También se avistaron números pañuelos blancos que portaron varios participantes, una manera de rendir homenaje a Pistón. Las pañoletas, que solo las mostraban los vecinos de Lastres, eran del verano de 2001.

Entre las novedades de esta edición estuvo el pago de la inscripción. Cada concursante tenía que entregar cinco euros por participar en la prueba. A pesar de ello, 42 personas quisieron intentar coger el ramo de laurel, entre las que se encontraban tres chicas, algo impropio de los orígenes de la prueba, que se remontan a "tiempos inmemoriables", presumen en Lastres. "Pensábamos que la gente se iba a rajar, ya que siempre había sido gratuita", señaló Llera, quien explicó que este año se obligó por primera vez a pagar para sacar dinero para los premios y las fiestas de San Roque.

Una prueba que contó también con representación del extranjero, aunque con trampa, ya que su familia procede de Lastres. Antes de que comenzara el concurso, Agustín Rodríguez, llegado desde Miami, relató que era la primera vez que participaba alguien de su familia. El joven estadounidense, con un notable acento americano, justificó su decisión de formar parte del reto de la cucaña en su deseo de "experimentar las vivencias" de sus antepasados. Sus familiares le avisaron de que era "imposible" ganar, pero él estaba dispuesto "a intentarlo". Preparación física no le faltó, porque en Estados Unidos practica tenis y esquí.

Al término del concurso, se lanzaron al agua múltiples balones y patos de goma, recordando la costumbre de los principios de la prueba, cuando se hacía con patos de verdad. "Ahora eso ya no se puede hacer, nos matan los animalistas", dejó caer con cierto humor Candela Muñiz, la mujer encargada de dar voz al concurso.

Con su tradicional cucaña, Lastres culminó sus fiestas de San Roque, comenzadas el pasado sábado. Por la noche, la villa colunguesa tiraría sus habituales fuegos artificiales y festejaría su velada nocturna con las orquestas "Grupo Dragón" y "K-Libre".