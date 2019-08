El cabrales, listo para reinar en el paraíso quesero

Arenas de Cabrales ya ha iniciado la cuenta atrás para vivir uno de los días más importantes del año: la jornada grande de su XLIX Certamen del Queso que lleva el nombre del concejo, su joya gastronómica que este año, como ya ocurriera el anterior, quiere batir todos los récords para llevar el nombre del municipio a todos los rincones del mundo.

Los elaboradores de este manjar reconocido más allá de las fronteras del Principado descenderán el domingo del corazón de los Picos de Europa para llevar sus mejores piezas, todas con la Denominación de Origen Protegida, hasta la localidad cabraliega, donde los miles de visitantes podrán degustar y adquirir estos y otros quesos de la región mientras un jurado experto cata las piezas de cabrales para elegir a la ganadora, que automáticamente se va a convertir en la más buscada en la puja que tendrá lugar a las 14.00 horas. Una pieza que el año pasado fue elaborada por la quesería "Valfríu", de Tielve, y batió todos los récord, convirtiéndose en el queso más caro del mundo gracias a los 14.300 euros que "El Llagar de Colloto" desembolsó por ella.

Una pieza que fue elaborada, casualidades de la vida, por los descendientes de una de las protagonistas de esta edición del Certamen: Encarnación Martínez, la Pastora Mayor de los Picos de Europa, que va a desfilar a partir de las 11.00 horas junto a la Xana del Naranjo de Bulnes y con el acompañamiento de la Banda de Gaitas Picos de Europa D. O. P Cabrales y la Banda de Gaitas Fonte Fuecara de Trubia.

Encarnación Martínez, de 88 años, nació en el seno de una familia de trece hermanos en Camarmeña, donde a la temprana edad de dieciséis años comenzó ya a hacer queso con su madre. "Mis padres tenían cabras, ovejas y vacas y mi madre nos llevaba al puerto", rememora Martínez. Una profesión que continuó tras su matrimonio y su traslado a Tielve y que ahora continúan sus hijos y uno de sus nietos, lo que le produce "mucha alegría", sobre todo porque cree que hace falta gente que tire por el oficio. "Una quisiera que no se acabara porque es lo que vivió siempre pero el pastoreo está muy mal por el lobo y porque no se apoya", lamenta Martínez.

En el desfile, esta mujer compartirá protagonismo con Irene Mier, una joven de 23 años natural de Carreña, la capital del concejo, y cuyos antepasados se dedicaron a la elaboración de este reconocido queso. Ella no ha dedicado su vida a hacer queso, pero sí que lleva al producto más famoso de su concejo en el alma. "Estudio Geografía y el Trabajo de Fin de Grado lo quería hacer sobre la Denominación de Origen Protegida del Cabrales porque lo que hay escrito sobre el tema es de cuando se fundó el Consejo Regulador y creo que hay que darle una vuelta y hacer propuestas", apunta Mier. Unas propuestas que pasan, entre otras cosas, por el apoyo a los ganaderos y pastores, la autogestión del Parque Nacional y el cuidado de la cultura propia. Por eso, cuenta que le gustaría ser nombrada Xana del Picu Urriellu, en lugar de la nomenclatura actual, pero, sea el nombre que sea, eso no le resta ni un ápice de alegría ante su elección. "Estoy muy orgullosa y contenta, para mí es un honor y ahora mismo ya estoy nerviosa", cuenta Mier.

Y el domingo, tras el paso de las dos mujeres más importantes del certamen, llegará el turno del pregón, que este año corre a cargo del escritor Inaciu Galán. "Si Asturias es el país de los quesos, el cabrales es el rey porque no da a conocer fuera de Asturias", dice el pregonero, que aún se encuentra trabajando en su texto. Eso sí, aunque aún no lo tenga escrito, tiene claro que quiere hablar de varios temas como la cuestión lingüística en el Principado, la importancia de valorar los productos propios poniendo al cabrales como ejemplo o la necesidad de seguir potenciando la industria agroalimentaria en el mundo rural para "asentar empleo y población". Además, acude dispuesto a probar los quesos del Certamen, pues no se considera ningún experto. "En mi casa, mi padre no comía queso así que yo empecé tarde y fue de los más suaves a los más intensos, así que no entiendo mucho. Para mí, un Cabrales es bueno si me gusta", bromea Galán, que hace un llamamiento para que todos acudan este domingo a la fiesta del queso en Arenas.