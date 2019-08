"Escurridizu" hace gala de bravura en el Sueve

"Escurridizu" vuelve a constatar la razón de su nombre. No se lo puso fácil a los siete miembros de la Asociación de Conservadores del Asturcón del Sueve (ACAS) que ayer le echaron el lazo porque mañana será, junto con "Indomable", la estrella de la Fiesta del Asturcón, en Espineres (Piloña). Los jinetes intentarán su monta y doma, pero todo apunta a que volverán a resistirse. "Escurridizu" es un caballo de doce años, que en estos últimos cuatro años solo en la pasada edición se dejó montar y fue durante unos segundos. Logró tal proeza Adolfo Álvarez, de Campo de Caso.

Sin embargo, con "Indomable", haciendo honor a su nombre y a su raza, nadie lo ha conseguido en ocho años (en una edición no participó al estar lesionado), lo que le ha convertido en una leyenda del Sueve. A por este asturcón ya subieron el 28 de julio y fueron necesarios 11. Su lugar habitual es la zona entre Requexu y Potril. Son animales que viven semisalvajes.

A "Escurridizu" lo tenían controlado por la zona de Sames. Jonathan París, David Noriega, Enrique Álvarez, Saúl Díez, Amador Noriega, Fernando Casanueva y Manolo Roza se organizaron para llevarlo hasta La Raíz. A la primera no fue posible, porque se escapó con la manada de yeguas y potros. Pero al final lograron conducirlo hasta uno de los "pescaderos" antiguos, que son hondonadas en el monte con cercado natural para que los animales no puedan escapar. Una vez aquí, David y Amador Noriega le colocaron la cabezada a "Escurridizu", que a pesar de su bravura se mostró noble y tranquilo. El presidente de ACAS, Manolo Roza, no duda de que volverá a dar un "buen espectáculo" el sábado y para celebrar que ya lo tenían, escanció unos culetes de su sidra, hecha en casa. Para el año que viene ya le tienen echado el ojo a otro potro de dos años, que también apunta maneras de bravura.

Una vez controlado "Escurridizu", los miembros de ACAS fueron a por las potras nacidas en el último año que serán marcadas en la fiesta. Estrenarán un nuevo sistema, con el que en lugar de fuego usarán tinta para no dañar al animal. Tres de ellas son "Peluchín", "Vallón" y "Minosín".