Avilés vibra con la música indie

Avilés se convirtió la noche de ayer en la capital del indie español gracias a la tercera edición del festival "Las Músicas". Más de 3.000 personas vibraron en la plaza del Niemeyer escuchando a Ángel Stanich, al grupo "Love of Lesbian" y a "Mucho". El encargado de abrir fuego con su música fue precisamente el cantautor santanderino Ángel Stanich. El artista aprovechó la oportunidad brindada para presentar su segundo álbum, "Antigua y Barbuda".

Tras él, el grupo "estrella" de esta edición, "Love of Lesbian", puso a bailar al público reunido en la plaza. El grupo barcelonés, con veinte años de trayectoria y formado por once músicos, compartió su repertorio de grandes éxitos. Consiguió que los asistentes se dejaran sus gargantas cantando a pleno pulmón canciones como "Allí donde solíamos gritar", o "Cuando no me ves".

El proyecto musical de Martí Perarnau, "Mucho", fue el que se ocupó de cerrar la tercera edición del festival. Para ello, cantó entre otras canciones, "Ahí te quedas, Perarnau". Tal fue el nivel de esta edición que los asistentes ya hacen cuentas para asistir a la próxima edición de un festival que poco a poco se ha ido consolidando como imprescindible de las fiestas de San Agustín.