Serxu Luaces, el gaitero que pone música a El Puentón

Once años, desde 2008, lleva amenizando con su gaita astur las jornadas veraniegas desde lo más alto del emblemático puente "romano" de Cangas de Onís, sobre las aguas del famoso río Sella. Serxu Luaces, natural de Collía (Parres), centra buena parte de la atención de los cientos de turistas y visitantes que se encuentran de paso por la vieja capital del Reino de Asturias en estas fechas de agosto. Y no es para menos, pues, la interpretación del himno de Asturias, entre otros sones autóctonos, bien que despierta la curiosidad de cuantos caminan con tranquilidad por el canto rodado de uno de los monumentos nacionales referencia del Principado: El Puentón, del que pende la Cruz de la Victoria. Los muchos turistas que se lo cruzan no duda en reclamarle una foto.