Una multitud cantando a una en Gijón

Ni son Pavarotti ni falta que les hace. Porque ayer, en el certamen de Cancios de Chigre que se celebró en la plaza Mayor, las alrededor de 5.000 almas que se reunieron para cantar a una sola voz sólo necesitaron una cosa para triunfar: ganas de pasárselo bien. Y eso es exactamente lo que circuló a raudales en el encuentro, un clásico de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón que este año alcanza los 18 años de vida, y que como novedad, incluyó el pasado viernes un ensayo previo. Una oportunidad para ir conociendo el libreto y para disfrutar dos días seguidos. Y eso que el repertorio es de sobra popular : "Mocina dame un besín", "Fuisti al Carmín de la Pola", "Fui al Cristu", "En el campo nacen flores", "Ayeri vite na fonte", "La romería de San Andrés", "Villaviciosa hermosa/ Adiós con el corazón", "A la mar fui por naranjas", "El pericote". "N'Uvieu nun me caso", "La paloma", "El pozu María Luisa", "La capitana", "Córtame un ramito verde/ Tres hojitas madre", "Soi de Verdiciu", "Gaita y tambor", "La Virxe de Cuadonga", "Rosa temprana", "Chalaneru", "Asturias", "Gijón del alma" y el "Himnu d'Asturies". "La que más nos gusta es la Capitana", resumía el gijonés Jorge Hevia, que si puede, acude "todos los años" a una cita en la que lo mejor es "cantar todos juntos, así no se nota si no afinas bien", bromeaba a su lado Feli Sanfeliz.

Elena García y Juan Álvarez, por su parte, coincidían en "la importancia de recordar canciones de siempre, está bien que se intente que los niños aprendan desde pequeños este repertorio", con canciones como "El pozu María Luisa que ponen los pelos de punta", apuntaba García. Los primeros años cantaron "con fotocopias, ahora con un libro muy curioso", y como petición, "que se deje cantar de nuevo en las sidrerías, es la mejor forma de que estas canciones no caigan en el olvido".

La sesión transcurrió bajo la dirección de Carlos José Martínez, director de la Sociedad Torner, que este año subió al escenario con menos cantantes profesionales que otros años para recuperar el protagonismo de los espontáneos, muchos de los cuales, como María Rosales, llevaban ya un buen rato a pie firme para dar el do de pecho. "Es una fiesta que no se puede perder, lo paso fenomenal y es de agradecer que siga en marcha", aseveraba con el libreto en la mano.

El éxito de esta cita es tal que Carlos José Martínez ya deja caer nuevas ideas. "Vemos que viene mucha gente mayor que está sola y que está esperando este día para cantar con otras personas; la música es una buena terapia y sería interesante poder hacer más encuentro en otras ocasiones, con villancicos en Navidad por ejemplo", dejaba caer el director del encuentro. Mucha emoción, mucha música y, como siempre que hay mucha gente, alguna incidencia que obligó a pedir un médico entre el público. La gran coral del "chigrón" pudo con todo.