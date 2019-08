Porrúa viaja en el tiempo para celebrar su Mercáu Tradicional

C. MURUZÁBAL

Unos niños subidos a un carro tirado por bueyes. A la derecha, Carola Lilje prepara picadillo. C. MURUZÁBAL

La localidad llanisca de Porrúa parece este fin de semana sacada de un cuento. Cientos de personas han abarrotado su plaza con sus trajes más tradicionales para celebrar su ya más que famoso Mercáu, organizado por la Asociación Cultural "Llacín", que cada año atrae a miles de visitantes.

Su fama está más que justificada. Tan solo de artesanía se pueden contabilizar noventa y cinco puestos con todo tipo de productos, desde joyas hasta jabones. Pero, sin duda, los más concurridos son aquellos de los que se desprende el olor a comida. Que se lo digan, por ejemplo, a Silvia Cueto, de la quesería Collera de Vidiago, que afirma que el Mercáu de Porrúa es un punto importante de venta durante el año.

"Hay público para todos los tipos de queso, desde el más tradicional hasta otros más atrevidos, por ejemplo con pimentón", afirma Cueto.

Porque, si algo va buscando quien visita este lugar, es la tradición. "Nos enteramos de que esto existía hace unos días y decidimos venir porque nos dijeron que aquí podíamos probar productos típicos de la zona", cuenta Isabel Muñoz, llegada con su marido desde Extremadura y que no dudó en acudir para conocer las tradiciones del Oriente de Asturias. Unas tradiciones que enganchan, y, si no, que se lo digan a Carola Lilje, alemana que no se pierde un solo Mercáu y que ayer incluso se animó a preparar picadillo, ataviada, por supuesto, con el traje tradicional.

Y junto a la comida, mucha sidra, música de gaita y tambor y muchas actividades. Porque si algo tiene este Mercáu son opciones de sobra para los niños, y su favorita es un buen paseo por la fiesta en un carro tirado por dos bueyes.

Todo un clásico en la tradición porruana, que no pasa de moda. Hoy es, hasta el próximo año, la última oportunidad para pasarse por Porrúa y disfrutar de este ambiente único.