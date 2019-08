El lagar de Vigón hace doblete

Cuando la familia Vigón salió de casa en la mañana de ayer, ya sabían que iba a ser un día de fiesta. Pero no tanto. El patriarca, el lagarero Miguel Ángel Vigón, iba a recibir el "Tonel de Oro", la distinción con la que el sector homenajea en la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón a uno de los suyos. Y efectivamente, recibió la condecoración de manos de la alcaldesa, "emocionado y muy orgulloso, es un recuerdo que llevaré toda la vida por los 50 años que llevo en activo", relataba ante el público.

Lo que no sabía entonces el lagarero es que, apenas dos horas más tarde, volvería a subir al estrado para recoger otro premio, el doblete y broche de oro a la jornada, el "Elogio de Oro" a la mejor sidra del festival. "No me lo puedo creer, esta mañana se lo decía en broma porque trajimos muy buena sidra, pero ni en sueños pensé que podría hacerse realidad", relataba su hija María Vigón hecha un mar de lágrimas al recibir los dos juntos el segundo galardón.

Fue "toda una sorpresa, no tengo palabras y no sé ni qué decir", aseveraba el veterano lagarero de Villaviciosa después de colocar en su stand el distintivo de mejor sidra. "No hay secretos, toda una vida de trabajo, mucha limpieza y dedicación", explicaba aún en una nube. "Esto es un buen impulso para el futuro, para hacer nuevos planes y marcar otros objetivos", aseguraba. Su hija María Vigón ya capitanea el barco de un negocio fundado en 1.943 por los abuelos, que ronda el medio millón de litros de producción y que apuesta por mejorar la promoción dentro y fuera de la región.

El "Elogio de Oro", una pieza elaborada este año por el escultor Pablo Maojo, fue el único premio que se entregó en esta edición de la Fiesta de la Sidra, suprimiendo el galardón que otorgaba el público. Fue un jurado profesional de cinco expertos el que, a través de una cata ciega escanciada por Laura Ovín, decidió el ganador. Una novedad en una edición que también fue la primera para la nueva corporación municipal. "Donde corre la buena sidra no hay fiesta pequeña", proclamó la alcaldesa, Ana González, encantada con un festejo que aguantó el tipo a pesar de la tormenta. Y que este año ha tenido en el lagar de Vigón al protagonista absoluto.