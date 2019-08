La Regalina resiste bajo la lluvia

Tardó una hora el desfile de La Regalina en recorrer el pueblo de Cadavedo, desde el barrio de La Rapa al campo de La Garita. La meteorología dio una tregua y respetó el colorido recorrido, pero fue empezar el pregón y caer el primer chaparrón. Pese a ello, el pregonero, Xosé Manuel Fernández, pudo acabar "contra viento y marea" los más de 600 versos, esos que celebraron las 88 ediciones de una romería dedicada a la Virgen de Riegla e impulsada, en 1931, por Fernán Coronas, "Padre Galo".

Subido al pequeño escenario de un campo con impresionantes vistas al mar Cantábrico, Xosé Manuel Fernández recordó este año, en homenaje póstumo, a cuatro personas: Jony Estrada, Balbino Suárez, Blanqui y María Teresa Bernardo. Ni la lluvia, ni los paraguas, ni la gente protegiéndose bajo los pocos techos, detuvo un recital que, por momentos, fue reivindicativo.

El pregón contó la visita de la Princesa de Asturias a Covadonga y también las "penurias" de la región: la falta de tren de alta velocidad, el escaso avance de la autovía de La Espina, la poca cuota de pesca y el cierre de las minas del carbón. Todo recitado en fal.liecha y con esperanza: "Mira ver tú princesina / Si-is devolves a surrisa / que de seguir asina / nu-is vei l.levantar l'animu / ni cun una caxa sidra".

El recital tuvo también recuerdo para la crisis catalana ("L'asuntu de Catalunia / cumplicau tase puniendu / que mirai que siguen necius / en separase del Reinu") y, en clave local, para las obras sin empezar de Cadavedo, donde se espera por la limpieza de sendas y por una fundación que dé cumplida promoción a la figura y obra del Padre Galo, mentor de a romería "asturiana" que Valdés se celebra cada último domingo de agosto.

No se recordaba tan aciago día desde La Regalina de 1992. "Lo bueno es que no se suspendieron los actos", comentó el pregonero recordando aquel domingo de hace 27 años, cuando la tormenta justificó la suspensión de todo el programa. No ocurrió así ayer. Cadavedo pudo celebrar La Regalina, aunque no sin contratiempos: al inicio del desfile rompió uno de los tres ramos de "alfiladas" (dulce típico de la zona que se ofrece a la Virgen y luego se subasta en una rifa pública) y la Virgen de Riegla se tuvo que poner con rapidez el chubasquero para poder procesionar por el campo de La Garita.

Los miles de fieles, mayoritariamente vestidos de asturianos, esperaron. Llovió sin descanso durante la procesión y la posterior misa. Más tarde, Cadavedo vio un claro y lo aprovechó. Los bailes se pudieron celebrar en el escenario, como estaba previsto. Ángeles Cano, que enseña a bailar a vecinos de Cadavedo y turistas de entre 4 y 35 años, no podía estar más contenta. "Ensayamos mucho para este día", dijo. Todo Cadavedo agradeció este esfuerzo con su presencia, como lo hizo Tina Acevedo, vecina del pueblo, que celebró ayer su 78.ª Regalina. No vistió el traje de asturiana "porque me lo impide la muleta", contó. Eso sí, no dudó en sacar el paraguas y aplaudir al pregonero y a la Virgen. Reservó los vítores para los bailes y la plena sonrisa para la danza prima que, esa sí, pudo bailarse sin agua de lluvia.

El año que viene, "contra agua y tormenta", más.