Luciana Diniz y Henk Van de Pol se apuntan al concurso

En las jornadas previas al inicio del concurso hípico suelen producirse algunos cambios en cuanto a la nómina de jinetes y caballos inscritos previamente y en esta ocasión también se han producido varios, alguno de ellos de manera positiva para el interés del concurso.

Portugal ha variado en dos los componentes de su equipo. Son baja Hugo Carvalho y Duarte Romao y en su lugar vendrá la veterana Luciana Diniz y Luis Sabino Gonçalves. Diniz es una de las amazonas más exitosas de la hípica portuguesa olímpica en Atenas 2004, Londres 2012 y en Río 2016 en los que acabó en novena posición y es habitual en Campeonato de Europa y Juegos Ecuestres Mundiales. El equipo portugués lo completan Antonio Matos Almeida, Rodrigo Giesteira y Luis Ferreira.

La representación holandesa también sufre modificaciones. No estará Jur Vrieling lo que supone una baja importante pero en su lugar llegará otro veterano con gran palmarés como es Henk van de Pol, viejo conocido entre los habituales de Las Mestas en cuyo recinto compitió varias veces y ganó el Gran Premio en la edición del año 2015.

Este año la Copa de Naciones será especial ya que se cumplen 25 ediciones. La prueba tendrá lugar el próximo viernes y contará con 12 equipos participantes.

El español, que defiende título, estará formado por Eduardo Álvarez Aznar con "Seringat", Sergio Álvarez Moya con "Attraction", Alberto Márquez Galobardes con "Ucello Massure", Laura Roquet con "Sandi Puigroq" y Jesús García Torres con "Orphee du Breche". Álvarez Aznar y Laura Roquet repiten.

La primera vez que se disputó en Gijón fue en el año 1987 y en ella que se impuso un potentísimo equipo británico con Nick Skelton, John Whitaker, Malcom Pyrah y Janet Hunter. Francia es el gran dominador durante estos años ya que se ha impuesto en nada menos que once ediciones.Precisamente a este aniversario estará dedicada la única tertulia hípica que se organiza este año. Será al término de la jornada del jueves.

Y como no todo es competición también hay tiempo para el esparcimiento. Esta noche el Casino de Asturias acoge la tradicional fiesta de bienvenida en la que organización, patrocinadores, jinetes y amazonas tienen un rato de confraternización antes de cinco duros días de competición en los que estarán en juego no solo puntos para el ranking sino también 425.000 euros en premios y no hay que olvidar que la mayor parte de los participantes son profesionales.

Muchos aficionados llevan días estudiando los resultados de los jinetes y amazonas presentes de cara a hacer sus combinaciones de apuestas, una de las señas de identidad de este concurso que cada año supone una cita casi obligada de varios miles de personas.