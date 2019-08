Burros, guasa y la Esteban de boda

"Nunca anduve tanto detrás de nadie, ni de les muyeres", decía Diego Sánchez, que completó una carrera digna para el recuerdo porque no consiguió subirse al burro en todo lo que duró la prueba. Lo logró una vez había finalizado, y se llevó una merecida ovación del público. La carrera de burros en Muncó contaba con cuatro pruebas, entre vuelta y vuelta a lomos del jumento: comer un milhojas sin manos, buscar una pelota con la boca en un barreño lleno de agua, pinchar un globo lleno de harina o agua y beber una coca-cola sin manos. La organización dotó de 400 euros a todos los premios para los ganadores.

Los triunfadores de la tarde fueron "La Esteban" y "El Miguel", que celebraban la "La Boda del Año", en la categoría de disfraces; y Adrián Salazar, que se llevó la victoria en la carrera. "Corrí más detrás del burro que encima", explicaba, por su parte, un guasón Diego Sánchez, sentado tras la paliza que se metió. "El burro tenía favoritismos", bromeaba, porque otro participante sí que fue capaz de montarlo. "Corro siempre y este año se me ha dado mal", se lamentaba luego. Pero fue el gran animador de la fiesta.

Diego Sánchez venía de 'El Moldés', una suerte de parodia de un conocido club de alterne sierense. El teatro es también algo típico de la fiesta. En la parodia, la Policía Nacional hacía una redada al local, en el que se encontraban el cura Celestino, al agente de la Guardia Civil Galíndez, un paisano que salió escaldado por su mujer Maruxa, las empleadas y su dueño, un cacique que acabó convenciendo al Policía de que eso era un restaurante. A base de dinero, claro. "Esto es espectacular", decía Melchor Fernández, el dueño de los burros.

Fernández explicaba que "si no haces una fiesta con burros, no haces nada", pero, matizaba que "cualquier animal vale, como caballos". Con respecto a la polémica surgida con los animalistas en los días previos a la celebración, Fernández señaló que "los burros no tienen estrés" y "la gente lo pasa pipa".

Toda la fiesta se enmarcaba en la boda de "La Esteban" y "El Miguel". No faltó nadie al enlace, ni siquiera los reporteros que siempre siguen a la "princesa del pueblo". Ellos eran Miguel Fernández y Pablo Fernández, que decían que "nos contrataron para cubrir la boda pero no nos pagan". ¿Su respuesta? "Fastidiar la boda de Belén Esteban". Su modo de operar era "seguir a los novios a todos los lados y grabarles para que no tengan ninguna intimidad". Algún burro se resistía a ser montado. Uno de ellos tiró una de las vallas que marcaban el recorrido y una cámara de televisión, pero no pasó a mayores el incidente. Tampoco la caída de una de las participantes, que aunque se llevó un buen golpe, se levantó para volver a correr. Igualmente, no hubo problemas con la Plataforma ciudadana pro Fiestas sin Animales, que habían recogido firmas para tratar de conseguir la cancelación de la carrera, pero no hicieron acto de presencia.

Javier Martínez, presidente de la Asociación de Festejos de San Roque, incluyó novedades en la celebración, asegurando que "es la primera vez que tenemos seguridad privada", medida que se tomó porque "está la gente caliente" y no querían que hubiera problemas entre "los que vienen a disfrutar y los que vienen a quejarse por hacer la carrera". Martínez esgrimía el concepto del "derecho de admisión", que es posible porque "esto es una finca privada y la regento yo". Con estas medidas "nos aseguramos que no haya ningún tipo de problemas en la celebración", sentenciaba.