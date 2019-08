Fredrickson, baja por enfermedad

Duro golpe el recibido ayer por la organización del concurso gijonés. La principal figura inscrita, el sueco Peder Fredrickson, no estará en Las Mestas. Su baja se ha producido por motivos de salud. Fredrickson es actualmente el número 2 del ranking y deja al concurso sin su principal atractivo.

No es el único cambio que se ha producido en la víspera de la primera jornada ya que el asturiano Sergio Álvarez Moya no formará parte del equipo español para la Copa de Naciones debido a problemas con su caballo. No obstante, Álvarez Moya sí competirá a título individual. Tras su baja, el equipo español quedará formado por Eduardo Álvarez Aznar, Alberto Márquez Galobardes, Laura Roquet, Jesús Torres y Manuel Fernández Saro que entra por Moya.

La competición dará comienzo a las 10.30 horas con la primera de las tres pruebas de caballos jóvenes. El día se prevé largo porque en la primera jornada suelen participar la mayor parte de los inscritos pues quieren tener información de primera mano del estado de la pista y sus dimensiones. La prueba pequeña (1,40 de altura) será un baremo A sin desempate y la grande (1,50) se correrá bajo el baremo "Dos Fases".

El gran número de inscritos ha motivado que la organización haya tenido que reducir de dos a uno el número de caballos posibles por jinete en la prueba pequeña. Una de las incertidumbres es saber si la pista, que ahora está en inmejorables condiciones, aguantará el paso de tantos caballos, especialmente si alguno de los días llueve.

La primera de las jornadas trae consigo el inicio de las apuestas. El fondo inicial para la triple gemela es de 1.200 euros.

Hoy se verá la respuesta del público a esta larga lista de participantes en la que no hay ninguno entre los 50 primeros del ranking mundial y solo cinco entre los 100 primeros: Pedro Veniss (56), Luciana Diniz (70), Rodrigo Giesteira (71), Felice Bertrand (96) y Roberto Turchetto (96).