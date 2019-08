Primerizos y expertos prueban su estrategia

"Desde que tengo 14 años he venido al Hípico. Siempre que vengo apuesto en relación al historial de los jinetes y sobre todo deseando que la suerte este de mi parte", asegura Luis García. El Concurso Hípico Internacional de Gijón consigue que expertos y principiantes apuesten. Tal es así que en el día de ayer había 4.000 euros de bote acumulado -y que para hoy asciende a 9.776,50-. Irene Morán, una de las vendedoras de apuestas, encargada de la triple gemela, una apuesta que consiste en acertar las gemelas ganadoras de las tres últimas series, explica que suelen ser habituales de "un postor más experimentado, pero también hay algunos principiantes que arriesgan".

Otra de las vendedoras a cargo de las apuestas ganador y la gemela es Ana Pérez. La joven señala que en la taquilla en la que se encuentra es "gente joven que viene a probar suerte y a no perder excesivo dinero". Jóvenes como Daniel González también tientan a la suerte: "La verdad que no tengo ningún tipo de estrategia, apuesto por el caballo que más me guste y lo que conozco de años anteriores", señala. Lo mismo ocurre con Mónica Pérez, que viene acude con familia y amigos, pero en su caso era la primera en el hípico gijonés. "Hemos apostado a la sencilla y poquito no vaya a ser que lo perdamos", bromeaba la joven quien explicó que la de ayer era su primera apuesta: "Nos hemos guiado simplemente por el caballo que más nos ha gustado".