"El concurso de Gijón es único"

Alejandro Ancín se hizo cargo de la dirección técnica del concurso de Gijón el pasado año a través de la empresa especializada In2strides. El que ayer terminó es por tanto el segundo concurso que dirige y en el que viene realizando cambios que hasta ahora son más en la organización o en la parte del hipódromo que los aficionados no ven

- ¿Cómo valora estos dos años?

-Yo hago una valoración positiva. La respuesta del público es increíble. Al mantener el formato del pasado año y no cambiar nada a nivel deportivo pues es lo que se esperaba. Pero hemos introducido cambios que suponen una mejora. Por ejemplo el de la ubicación de donde se hace la inspección veterinaria a una zona más tranquila y un mejor suelo ha sido muy bien acogida por los jinetes y sobre todo por la delegada veterinaria de la Federación Internacional que es la que al final va a hacer el informe y eso es importante, que la FEI vea que Gijón no se estanca. Otra mejora muy importante es en la pista de ensayo tras el acuerdo que hemos llegado con una empresa de primer nivel en la creación de pistas. Es algo importante porque es una zona en la que los jinetes pasan mucho tiempo con sus caballos. Parecen pequeñas cosas pero han sido muy bien acogidas por los participantes.

- Son cosas que el público no ve ¿cuándo los aficionados podrán apreciar los cambios prometidos?

-Lo que define el tipo de pruebas que se disputan es el tipo de competición por la que optes. Ya estamos trabajando en la edición del 2020. El viernes estuvimos reunidos con el presidente de la Federación Española de Hípica para establecer las líneas en que trabajar para el próximo año. La nueva Corporación tiene ganas de cambios y, sobre todo, dejar claro que quieren que sea el hípico en un plazo de cuatro años, algo que tiene que quedar muy claro para jinetes, federaciones, patrocinadores y, por supuesto, el público. En función del formato que se elija las pruebas serán distintas, los baremos, las dotaciones económicas. Esas decisiones van ligadas al formato del concurso.

- O sea que hay que apostar por entrar en la Primera división de la Copa de Naciones o por un Internacional potente.

-Eso es. Que Gijón pase a entrar en la Primera División o que organice un Internacional cinco estrellas potente pero sin Copa de Naciones. Las dos vías de trabajo están abiertas una depende de la Federación Internacional, que es quien tiene que decidir si Gijón pasa a ser el octavo concurso de la Primera división.Creo que cualquiera de las dos opciones es buena para Gijón.

- Como técnico ¿por cuál de las dos opciones apostaría?

-El que toma la decisión será el Ayuntamiento. Yo les he dicho que cualquiera de las dos puede ser buena para Gijón. Entrar en la Primera división de la Copa de Naciones, por fechas sería el último concurso antes de la final de Barcelona y seguro que vendrían los primeros equipos de las países que se están jugando clasificarse para esa gran final. Además el impacto mediático crecería mucho porque se vería en muchos países y sería más fácil atraer a algún patrocinador internacional. También es verdad que para atraer a los grandes patrocinadores es importante saber que producto les vendes no puede ser que haya incertidumbre cada año. Si no se llega a esa Primera división tener un cinco estrellas importante también es interesante.

- Sea cual sea la elección ¿se verá ya en la edición del próximo año?

-La decisión la debe de tomar el Ayuntamiento y darla a conocer y de él dependen los plazos. Veo que hay ganas de cambios.

- Llegó con una Corporación municipal y ahora hay otra distinta, ¿cuál es la relación con la actual?

-Con las dos ha sido magnífica. Siempre hemos tenido una cosa clara: el patrimonio del concurso es del Ayuntamiento, a sus ciudadanos. Yo lo que quiero es lo mejor para el concurso y por ello trabajo. La relación con la Corporación es excelente.

- ¿Gijón debería fijarse en algún concurso en concreto?

-Gijón es único. Es uno de los mejores concursos que hay en Europa tiene una idiosincrasia y un ambiente que es único. Lo tiene todo para ser un gran concurso empezando por el público. Otra cosa es que por circunstancias las principales figuras estén eligiendo otros concursos. Pero la excelencia en la organización, los profesionales que hay en el Patronato y el trabajo que hacen es ingente. Siempre hay que mejorar y ver lo que se hace en otros concursos y que se puede aplicar. Hay que aprender de todos.

- Hablando de modernizar, ¿se puede hacer algo en el tema de las apuestas?

-Hoy hay casas de apuestas y es una vía que se puede explorar y ver si se puede apostar desde el móvil o desde casa. Ya existen empresas en este sector y se puede contactar con ellas y ver su se puede haber alguna colaboración. El concurso de Gijón es inimaginable sin las apuestas por lo que todo lo que sea avanzar en esa vía yo lo veo bien.

- Todo el mundo alaba las instalaciones pero, ¿en qué se pueden mejorar?

-Se podría hacer una pequeña inversión en la pista de ensayo. Un cambio de la arena estaría bien. Evidentemente quien tiene que dar su opinión son los profesionales. Dentro del acuerdo que llegamos con la empresa Geolastic está que al final presente un informe en el que expliquen desde su punto de vista cual es su estado y que se puede hacer para mejorar, incluso un presupuesto. El resto está perfecto, las cuadras son inmejorables y los jinetes y los mozos están encantados. Hemos tenido un par de caballos que se han herido y han sido tratados de inmediato en la zona que hay habilitada para ello que es una maravilla de sitio. La pista de competición siempre luce así que yo me centraría en la pista de ensayo.

- Avelino Rodríguez Miravalles se jubila como jefe de pista ¿quién le sustituirá?

-Como solemos hacer en otros eventos en los que estamos como por ejemplo en Doha, presentamos una lista corta de jefes de pista que consideramos interesantes para poner el concurso y así lo haremos aquí. Avelino ha hecho una labor magnífica y el nivel no puede bajar. Gijón y su público se merece un jefe de pista de primerísimo nivel así que daremos cinco o seis nombres de los que consideramos son los mejores en el diseño de recorridos para que se unan a este concurso.

- El lunar de este concurso fue las formas con las que se cambió al locutor.

-Siempre queremos lo mejor para el concurso y nuestra intención es que se hiciera un trabajo en grupo. Seguro que hubo un error de comunicación. Está claro que se pudo hacer de otra manera, fue claramente un malentendido. Es una cosa que salió mal y de la que hay que tomar nota.