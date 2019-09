Los mejores cuidados para salir a pista

La belleza natural de los caballos adquiere su máximo esplendor cuando salen a pista cabalgados por sus respectivos jinetes y amazonas. Un festival de capas gracias a más de 250 equinos que llenan desde hace varios días las cuadras y carpas instaladas para albergar a estas joyas del deporte que cuentan con unos primorosos cuidados ininterrumpidos para que cumplan con nota durante sus exhibiciones sobre el verde de Las_Mestas. Todo ello es posible gracias a los mozos de cuadra que se desviven por ellos. "Aquí la dedicación son las 24 horas del día durante los 365 días del año, y el que diga lo contrario miente", afirma la catalana Paula Serra mientras peina la crin del caballo "Beau Limit", del saudí Abdullah Al Sharbatly.

La cuidadora catalana, nacida en Reus, Tarragona, lleva un año al cuidado de los caballos de uno de los jinetes más destacados de Arabia Saudí y uno de los más laureados en el CSIO de Gijón. "Llevo nueve años dedicándome a esto y el último con Abdullah Al Sharbatly;_pasamos ocho años en Europa y otros cuatro para la liga árabe", desvela Serra. "Mi labor es cuidar a los caballos, que estén bien atendidos es fundamental para que estén en las mejores condiciones cuando vayan a saltar", añade la joven cuidadora.

Paula_Serra comparte conversación, para amenizar su tarea intensiva, con componentes del equipo mexicano, que cuenta con cinco jinetes y diez caballos. Uno de ellos es el joven Manuel González Dufrane, que debutó este año en Las_Mestas, haciendo binomio con "Hortensia Van de Leeuwerk". "Las apuestas dan otra atmósfera y vale la pena, me parece un concurso increíble", valora el jinete camino de las cuadras para asegurarse del buen estado de su yegua. "Hay que estar pendiente de ellos, me gusta acariciarla como premio, porque no soy partidario de darles ningún alimento para eso, lo mejor siempre es tratarlos bien y con cariño", afirma González Dufrane.

La actividad en las cuadras, donde es fácil ver a muchos mozos echando cabezadas sobre fardos de paja, empieza al alba. "A las cinco de la mañana les damos el primer alimento a los caballos, así que nos despertamos un rato antes", desvela el trabajador Juan_Carlos González, que trabaja a las órdenes de Francisco Pasquel. "Aquí vivimos todos por y para los caballos, no hay descanso nunca; dormidos a ratos", desvela Juan Carlos González, que como todos sus compañeros luce equipación con distintivos con la bandera de México. Las cuadras están llenas de banderas de cada país para saber por quién compite cada caballo.

Como buenos deportistas, los caballos dedicados al salto de obstáculos tienen una alimentación como cualquier profesional de élite. Es por ello que durante el concurso, por realizar más esfuerzos para superar los obstáculos, reducen sus cantidades de comida y se añaden complementos vitamínicos para que aguanten el ritmo de la competición. "Es fundamental que coman bien para que luego puedan rendir", explica el mexicano Juan Carlos González.

Las raciones habituales se sirven repartidas en tres veces. La primera llega a las cinco de la mañana, en la que los equinos ingieren alrededor de dos kilos de pienso. Luego, un kilo más a las doce del mediodía para rematar el ciclo a las cuatro de la tarde con otro kilo más. "Como están compitiendo es mejor que coman menos que cuando están en casa", desvela Juan Carlos González. "Lo primero son ellos, luego nosotros", añade el mozo mexicano.

Las labores de alimentación se suman a las de lavado y peinado para que salgan a pista relucientes. También se les aplican masajes después de participar en el recorrido. "Les echamos un relajante muscular para que les ayude a recuperarse después del esfuerzo saltando obstáculos", afirma Juan Carlos González mientras aplica un spray al caballo "Coronado".

