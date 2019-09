La triple gemela se pagó a 4.140 euros

Se acabó a lo grande. La última jornada del Concurso de Saltos Internacional Oficial de España que desde el pasado miércoles se estuvo disputando en el hipódromo de Las Mestas registró el mayor premio de las cinco jornadas de competición: 4.140 euros para cada uno de los siete acertantes. De los cinco días de concurso en los tres primeros no hubo acertantes por lo que se generó un bote de más de 36.000 euros que como es habitual se dividió en dos jornadas, que en este caso fueron las del sábado y domingo, días en los que los apostantes estuvieron más atinados y se llevaron unos buenos dividendos. Ayer la apuesta de ganador de prueba volvió a superar los 100 euros por acertante, algo que no es muy habitual en una apuesta que no suele tener muchos adeptos. Las gemelas rondaron entre los 6,90 euros de la primera y los 54,10 de la segunda, serie que también fue la que más pagó, 15,80 euros. De las siete series, en cinco no se llegó a los 10 euros.