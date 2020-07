Unai Sordo: "No hay riesgo de un futuro sin sindicatos"

La "Semana negra" es también un festival de debate e ideas. Unai Sordo (Baracaldo, 1972), secretario general de CC OO, la mayor organización española por número de afiliados, habló ayer en Gijón de su libro "¿Un futuro sin sindicatos?". Y dio una respuesta clara a esa pregunta: "No hay riesgo de un futuro sin sindicatos".

El líder sindical dejó claro, no obstante, que no está escrito aún el tipo de sindicalismo que surgirá de las mutaciones socioeconómicas que vivimos: "Un sindicato no puede ser solo pura retórica; hay que cualificar aún mucho más la acción sindical". Unai Sordo, que fue presentado por Úrsula Szalata, subrayó que el mundo laboral en el que surgió y se desarrolló el sindicalismo conocido "saltó por los aires" tras la Gran Recesión de 2008. Y añadió: "La clase trabajadora es hoy muy distinta, con intereses muy diversos y, a veces, hasta aparentemente diferentes, y el sindicato tiene que ser útil en todas esas realidades". Una fórmula: "Pasar de estar con el periscopio al microscopio".

Unai Sordo defendió un sindicalismo "socio-político" y llamó a la reflexión sobre las semanas de confinamiento por el covid-19: "Hace poco se hablaba casi de postrabajo, pero nuestra sociedad se hubiera venido abajo sin los trabajadores de los sectores esenciales, precisamente los que tienen salarios más bajos". Un libro sobre un mundo en cambio.