La pareja literaria que gana por dos

En el marco de la 33ª edición de la "Semana negra", el matrimonio formado por Ana Merino y Manuel Vilas presentó ayer sus últimas novelas: "El mapa de los afectos", escrita por Merino y ganadora del premio "Nadal" 2020 y "Alegría", firmada por Vilas y finalista del premio "Planeta" 2019.

"A mi literatura la mueven dos verdades biológicas: que somos hijos y que nos vamos a morir", contaba Vilas mientras explicaba cómo, a pesar de ser dos novelas independientes, "Alegría" y "Ordesa", (su anterior éxito), están unidas por el espacio familiar. "En la gira de 'Ordesa' muchas personas que habían conocido a mis padres me contaban cosas que yo no sabía, y cuando llegaba al hotel sentía que ellos me estaban enviando mensajeros, por lo que decidí escribir 'Alegría'".

También relató que es una novela escrita en los hoteles: "la filosofía del viaje me estimulaba. Entras en una habitación de hotel, que no es tu casa, e inauguras un espacio que te hace ver las cosas de manera diferente". "Alegría", de hecho es una mezcla de autoficción y confesión de su autor, quien presenta un viaje que nace del éxito y que desemboca en la búsqueda de la verdadera felicidad.

El escritor también quiso destacar el papel de su mujer en sus trabajos, quien afirmó disfrutar de ser la primera en leer todo lo que escribe. "Para que alguien te haga mejorar se tiene que meter en tu piel y ese es un trabajo muy generoso" relataba Vilas.

Y Ana Merino, también presente, comentaba por su parte sobre su premio que " me ha llegado a una edad muy buena, con casi 50 años. La escritura es un proceso de felicidad y disfrute y si no sintiera esto, no escribiría", afirmó.

Su vida y trabajo como profesora de diferentes universidades en Estados Unidos le ha servido para integrar en su novela un universo que no existe en España, el de los soldados y veteranos de guerra: " Estados Unidos es un país en tensión permanente y eso tiene impacto sobre un grupo determinado de población" , explicó, antes de relatar cómo muchos de sus alumnos se habían alistado para poder pagarse los estudios creyendo que nunca les iban a llamar a filas: "Con los atentados de las Torres Gemelas muchos se fueron a los frentes y cuando vuelven te das cuenta de que arrastran muchos sufrimientos, un perfil que se aleja del joven Millenial al que estamos acostumbrados". Con su obra pretende "activar la imaginación de los lectores y que al releer su libro puedan volver a emocionarse", efecto que ha conseguido "cuidándola al milímetro".

La pareja de escritores se encuentra inmersa en nuevos proyectos que combinan tanto la literatura, como la docencia, adelantando Vilas que su próxima novela tratará del amor durante el confinamiento.