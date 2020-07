"Mayores en forma". A las 10.00 horas en el Parque Florida Arena y en el Parque de Santullano y a las 11.30 horas en los parques de La Carisa y la Pista Finlandesa, los más mayores podrán ponerse en forma en las actividades de gerontogimnasia organizadas por el Ayuntamiento de Oviedo. Para participar, se requiere inscripción previa, aunque también se permite apuntarse en el acto hasta completar el aforo de 15 personas.

Cine. La plaza del Pueblo de Madrid, en Colloto, acoge a las 22.15 horas la proyección de la película "Campeones", una comedia española en la que Javier Gutiérrez interpreta Marco, un entrenador de baloncesto que se ve obligado a entrenar a un equipo de personas con discapacidad. Dirigida por Javier Fesser y protagonizada por Javier Vidal, premio Goya al artista revelación el año pasado. El acceso a la actividad perteneciente al "Ciclo de cine a la luz de la luna" es gratuito hasta completar el aforo.

Baile. Infantil y para adultos. Hoy, a las 18.00, los más pequeños podrán disfrutar de una hora de bailes en la Plaza el Mirador, el Palacio de los Deportes, el Parque del Milán, el Parque Poeta Ángel González y la Plaza Sagrada Familia. Una hora y cuarto más tarde, a las 19.15 horas, la misma actividad se realizará para los adultos. El aforo es de quince personas y se necesita inscripción previa para participar.

Vive la banda. El Paseo del Bombé se teñirá hoy de acordes y color, a las 19.00 horas de la mano de la Banda de Música de la Ciudad de Oviedo. El repertorio elegido por su director, David Colado, es muy variado; popurris, zarzuelas, pasodobles... La actividad es gratuita.

Ruta literaria. Desde la estatua de la Regenta parte , a las 11.30 horas y a las 19.30 horas la ruta literaria de "Secretos del Casco Histórico de Oviedo". La inscripción previa es obligatoria al teléfono 660759757 o coordinacionbibliotecas@oviedo.es.

Cuentacuentos. A los jardines de la Biblioteca de la Corredoria llegan "Las aventuras del Pirata Escarlata", de la mano de "Goli Goli Teatro". Se realizará a las 12.30 horas y 18. 30 horas, con un aforo máximo de quince personas, con únicamente un adulto por niño. Se necesita inscripción previa, y en caso de lluvia se suspenderá la actividad.

Exposición. La Asociación Cultural GAPAsturias y la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo (EIMEM) inauguró ayer en la sede de la escuela la muestra Expoviedo 2020, con colecciones, maquetas e infografías, disponible hasta el 18 de diciembre. La entrada es libre, y el horario de visita es de 9.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

Piscinas municipales. Las piscinas municipales de verano de Colloto, La Corredoria, La Monxina, Las Caldas, Olloniego, San Claudio, San Lázaro, Trubia, Parque del Oeste y Tudela Veguín abren sus puertas entre las 12.00 y las 20.00 horas. El precio de entrada es de 1,5 euros para menores de edad, jubilados y discapacitados y de 2 euros para los usuarios adultos.

"Humanos! 6.000.000 de años de evolución". La Sala de LA NUEVA ESPAÑA (Federico García Lorca, 5) ha reabierto sus puertas y amplía hasta el 30 de agosto la exposición "Humanos! 6.000.000 de años de evolución", que podrá visitarse de martes a domingo, de 17.00 a 21.00 horas. La Sala ha incorporado medidas de protección e higiene y se ha reorganizado la muestra para garantizar la seguridad de los visitantes. Las entradas se pueden adquirir de forma telemática a través de la plataforma online entradas.liberbank.es.

Exposición. El edificio de la Delegación de Defensa en Asturias acoge la exposición "En tiempos de coronavirus, una mirada a la vocación de servicio". La muestra recoge ilustraciones de Carlos Feijoo sobre la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19. La exposición muestra el trabajo realizado por el autor durante los meses de confinamiento, con ilustraciones sobre su evolución, su impacto económico y social y aspectos relacionados con la labor de los servicios esenciales, como los sanitarios y el sector agroalimentario. La exposición se puede visitar de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas.

Centro de interpretación del hórreo. El centro de interpretación del hórreo de Bueño recupera esta semana su normalidad con una oferta que cuenta con principal novedad con una panera del siglo XIX llegada desde Perlora. El equipamiento abre de jueves a domingo y festivos de 10.30 a 14.30 horas y de 16.30 horas a 20.00 horas. Durante todo el verano habrá cuatro talleres de montaje de hórreos para niños y mayores a las 11.30, 13.30, 17.30 y 18.30 horas de cada jornada de apertura. Es necesario presentarse con, al menos, media hora de antelación.

Gijón

Teatro. Comienza la programación de "El Patio a Excena" hoy a las 18:30 horas con el espectáculo "Los habladores", a cargo de la compañía "El Callejón del Gato". Interpretarán otro pase a las 20:00 horas ambas actuaciones serán en el Patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto . A las 19.30 horas, en el marco del programa "Gijón bajo el telón" el CP El Llano recibe a la compañía de circo y teatro "El Fedito", que representará "Oyun". Simultáneamente, en el CP Noega se podrá disfrutar de la Compañía de teatro del Cuervo con "Bojiganga". Todas las actividades son de entrada libre hasta completar aforo. La apertura de los recintos será una hora antes del inicio de la sesión.

Música. En el Jardín Botánico, a las 19.30 horas, está programada la actuación de "Destino 48", gratuita con el precio de entrada del Botánico. En la pista de Cimavilla, a las 20.00 horas, tendrá lugar la actuación musical del Dúo Albéniz, de carácter gratuito. A las 22:30 horas Ismael Serrano actúa en la Plaza de Toros de El Bibio en el Festival Metrópoli City.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres. Visita guiada de una hora de duración que comienza a las 18:00 horas. Gratuita y con reserva previa en el teléfono 985185234.

Botánico. El Jardín Botánico celebra una segunda tanda de colonias estivales para niños. El horario es de 9.00 a 14.00 horas, para niños de 5 años que deberán llevar almuerzo y su propia botella de agua. El horario para las visitas generales es de 10.00 a 15.30 horas y de 16.00 a 21.00 horas, podrán entrar 400 personas por franja. Las entradas, que mantienen su precio habitual, se venden a través de la web y solo se despacharán en taquilla si quedara aforo libre en cada franja. El Botánico permanece abierto en su totalidad, pero algunos caminos estarán cerrados para favorecer el tránsito en una sola dirección y evitar cruce de público en ambos sentidos.

Metrópoli City. El Metrópoli City acoge tres exposiciones. Una está en la Antigua Rula, hasta el 26 de julio, llamada "Expo al Futuro". Es la mayor colección particular de objetos vistos en pantalla. Otra está en el Palacio de Revillagigedo, que alberga hasta el 16 de agosto una exposición inmersiva basada en los mundos mágicos de la autora inglesa de J. K. Rowling, creadora de la trilogía de "Harry Potter" y "Animales Fantásticos". Por último, en la Colegiata de San Juan Bautista hay una colección de recreativos Arcade llamada "Maquinitas". Están abiertas al público.

Termas Romanas. Reabren las Termas Romanas del Campo Valdés con un reorganizado sistema de visitas al museo que impone la cita previa mediante concertación telefónica en el número de teléfono 985185151. Son visitas guiadas de treinta minutos para grupos de un máximo de ocho personas. Hay cuatro pases por la mañana, a las 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas, y dos por la tarde, a las 17.00 y 18.00 horas.

Fotos del confinamiento. La plaza Mayor expone en las fachadas de sus edificios las cincuenta fotografías seleccionadas del concurso de PhotoEspaña, centrado este año en las semanas de confinamiento.

Nicanor Piñole y Casa Natal de Jovellanos. El Museo Nicanor Piñole (en la plaza de Europa) y la Casa Natal de Jovellanos (en la plaza Jovellanos) ya han reabierto en su horario habitual: de martes a viernes, de 09.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30, y los fines de semana y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Los lunes estarán cerrados.

Muséu del Pueblu d'Asturies. Acoge "La cestería en Asturias. Una técnica milenaria 100% ecológica", en la que se muestran las características de esta técnica a partir de 95 productos de cestería, herramientas, fotografías antiguas y recientes sobre el uso y la elaboración de cestas, así como un documental. Es una exposición nunca antes catalogada.

Galería Bea Villamarín. La galería también ha regresado a la "nueva normalidad" con una muestra del pintor madrileño Javier Barco, titulada "El arte de contemplar", en los horarios habituales de la sala.

Campus artístico. La Factoría Cultural de Avilés lanza su campus artístico infantil y juvenil "Verano con arte 2020". Arrancó este lunes y se dispondrá en tres tandas de diez días, entre el 13 de julio y el 21 de agosto. Se ofertan 174 plazas, el rango de edad será de 5 a 18 años y serán 30 horas de actividad con un precio de matrícula de 40 euros por quincena.

Arte del confinamiento. La exposición fotográfica "Avilés: confinamiento y desescalada" tendrá lugar en la Antigua Pescadería (plaza de Santiago López) en horario de 7.00 a 23.00 horas. Estará disponible de lunes a domingo hasta el próximo 16 de agosto.

Museo de la Historia Urbana de Avilés. Situado en la calle La Ferrería, el Museo de la Historia Urbana de Avilés abre de martes a viernes, en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas, mientras que los domingos y festivos las visitas se reducen a la franja horaria entre las 11.00 y las 13.30 horas.

Actividades en el Valey de Castrillón. El centro cultural Valey de Castrillón inauguró su programación de verano con la apertura al público de la exposición "Llabor", de Ricardo Villoria, que permanecerá disponible hasta el 31 de julio en la sala 1. Y hoy, a las 21.30 horas, en la plaza de Europa de Piedras Blancas, se proyecta la película "Mira y el león Blanco". Entrada gratuita hasta completar el aforo.

Muestra de diseño gráfico. En la Sala Bocana del hotel 40 Nudos se exhibe "Más que curtidos", una muestra de diseño gráfico a cargo de Signum, una de las empresas nacidas al calor de La Curtidora. La exposición estará abierta hasta el 31 de julio.

Exposición en el Museo de la Historia Urbana de Avilés (MHUA). El MHUA acoge desde el miércoles 15 de julio hasta el 30 de agosto la exposición fotográfica: "Mujeres que miran. Imágenes de nuestra industria." La muestra reúne 36 imágenes de tema industrial y portuario, para dar visión de los espacios tradicionalmente ocupados por los hombres. El horario será de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Los sábados abrirá de 11.00 a 13.30 y 16.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 13.30 horas.

Cuencas

Espectáculo de magia con Ferny en la Pola. La plaza Alfonso X el Sabio de Pola de Lena acogerá hoy, a las 19 horas, un espectáculo de magia con Ferny. Forma parte del Festival Artistes de Cai Itinerante en L.lena (FACIL.L).

Exposición de Miguel Sbastida en Langreo. La Pinacoteca Municipal Eduardo Úrculo acoge desde hoy y hasta el día 16 de agosto la exposición individual del ganador de la edición de 2019 del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón, organizado por el Ayuntamiento de Langreo. La muestra titulada en 'In Front of Our Eyes (Frente A Nuestros Ojos)' permitirá al público conocer los trabajos de Miguel Sbastida (Madrid, 1989), al que el jurado eligió como ganador de la cita artística langreana el pasado mes de noviembre. Los horarios son de lunes a sábado: de 11.00 a 13.30 h. y de 17.00 a 20.30 h. Domingos y festivos: De 11.30 a 14.30 h. Cerrado: martes.

Exposición "Dibujos desde los confines". El artista Moisés Gómez "Moi"-expone en La Llocura Librería-Café de Mieres su obra "Dibujos desde los confines". Se trata de una colección de dibujos, elaborados con papel y lápiz, que el creador elaboró durante la cuarentena por la crisis sanitaria del covid-19. Estará abierta al público hasta el 21 de julio.

Exposición "Éxodos" en La Felguera. La asociación Asemeyando tiene expuesta la muestra colectiva "Éxodos" en Luzes Café de La Felguera. La exposición está compuesta por 24 fotografías de "alto impacto visual y valor artístico", según la asociación, y se puede visitar hasta el próximo 31 de julio.

Pozo Sotón. El pozo Sotón de El Entrego vuelve a abrir sus puertas. La visita en el interior comienza a las 08.20 horas, mientras que las visitas en el exterior tienen dos turnos, a las 09.30 horas y a las 11.30 horas.

Ecomuseo Minero de Samuño. Las visitas al Ecomuseo Minero de Samuño, en Langreo, se pueden realizar todos los días. El horario de recepción es de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.30 horas.

Museo de la Minería. Las instalaciones del Museo de la Minería, en El Entrego, pueden visitarse de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro

Teatro en Grado. El Frontón acoge la representación de la obra "La prueba la rana", a cargo de la compañía "Teatro Carbayín". La cita es a las 21 horas. Es obligatorio el uso de mascarilla y no se podrá permanecer de pie una vez que las sillas queden ocupadas.

Exposición en Villaviciosa. La Casa de los Hevia acoge una exposición en homenaje al hórreo a través de poemas y estampas artísticas, denominada "Al Horru". El horario de visitas es, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.

Exposición en Nava. Cuatro escaparates del centro de Nava acogen una exposición sobre los 750 años de la Carta Puebla de Nava, que se muestra en once carteles explicativos.

Oriente

Música en la calle de Ribadesella. Ribadesella acoge esta noche una edición más de sus jornadas de música en la calle. Será a las 21.30 horas, el concierto de "Los Incorregibles".

Ciclo de música en Colunga. Continúa el XIX Ciclo de Música en la Calle, "MUSICALLE" XXV Alcuentros cola Cultura Tradicional d'Asturies en Colunga. La Sala Loreto acoge hoy, a las 20.30 horas, el recital "¿AÚ?" Participarán Ruma Barbero, Marga Lorences, Rubén Bada y Dolfu Fernández.

Yincana en el MUJA. Los jardines del Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acogen hoy una yincana, donde el público, dividido en equipos, deberá resolver El Mensaje de Richard Owen a través de diferentes pruebas y pistas.

Mercado de artesanía en Nueva. La antigua pista deportiva de la localidad llanisca de Nueva acoge, de 19.00 a 00.00 horas un mercado de artesanía con una decena de puestos en donde se venderá cuero, vidrio, madera, papel, joyas o productos de estética.

Exposición Niemeyer en Llanes. En la Casa Municipal de Cultura de Llanes podrá visitarse la exposición itinerante "Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias", de martes a viernes, de 17.30 a 21.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 21.00 horas.

Exposición en Ribadesella. Las acuarelas de la pintora Vera Calleja ya están expuestas. La muestra se podrá disfrutar en la Casa de Cultura riosellana hasta el día 15 de julio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas.

Exposición en Colunga. La Casa de Cultura de Colunga acoge la muestra fotográfica "Belleza mínima". Podrá visitarse hasta el día 14 en la sala de exposiciones de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

Exposición en Infiesto. La Casa de Cultura de Infiesto acoge hasta el 31 de julio la muestra fotográfica "El hallazgo de lo ignorado". Podrá visitarse de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 horas, y martes y jueves, de 16.00 a 19.00 horas.

Cueva de Tito Bustillo. Las pinturas de la caverna prehistórica de Ribadesella podrán visitarse de miércoles a domingo hasta el 1 de noviembre. Habrá cinco pases al día de cinco personas cada uno, de 11.00 a 17.00 horas. Las reservas pueden hacerse online.

Occidente

Misas del Carmen en Tapia. La capital tapiega celebrará hoy una festividad del Carmen diferente. Están previstas seis misas en honor a la patrona que se celebrarán en la iglesia parroquial a las 10, 11, 12, 13, 19 y 20 horas. El aforo de la iglesia estará limitado a setenta personas.

Exposición en La Caridad, homenaje a Legazpi. La sala municipal de exposiciones de La Caridad abre la muestra "El arte del dibujo en creadores asturianos de tres décadas. Homenaje a Pepe Legazpi". Se podrá visitar hasta el día 26, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas. Los sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 horas. Aforo reducido.

Ismael Serrano, en concierto hoy, a las 22.30 horas

El programa de actuaciones de Metrópoli City trae hoy a la plaza de toros del Bibio a Ismael Serrano, a las 22.30 horas. El cantante madrileño es toda una institución en el género de la música de autor española y puede sacar pecho de sus más de veinte años de carrera profesional y de haberse mantenido siempre fiel a su estilo. Entre sus canciones más conocidas se encuentran "Papá, cuéntame otra vez" o "Ahora que te encuentro". En el concierto se cumplirán todas las medidas de seguridad y el acceso comenzará a partir de las 20.30 horas. Este fin de semana también actuará en el escenario del Metrópoli "Amaral", con un espectáculo acústico.