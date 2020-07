El universo "Amaral" triunfa con Eva y Juan

Con un lleno de "no hay billetes" arrancó el dúo "Amaral" ayer su gira en la plaza de toros de El Bibio de Gijón como uno de los platos fuertes del Festival Metrópoli. Las entradas llevaban días agotadas -hoy vuelven a subirse al mismo escenario- para disfrutar con las veraniegas y pegadizas canciones de Eva Amaral y Juan Aguirre, que afrontan esta nueva normalidad ellos dos solos, en acústico y sin banda. El buen sonido que imperó durante toda la velada, en la que presentaron el disco "Salto al color" junto a temas de álbumes anteriores, sirvió para meterse al público en el bolsillo.

El público gijonés, manteniendo las distancias de seguridad con la rigurosidad de todo el festival, brindó un gran recibimiento a la pareja de artistas mientras salían la escenario con "All tomorrows parties", de The Velvet Underground & Nico como música de fondo. "Señales", el tercer corte del nuevo disco, fue su carta de presentación ayer en El Bibio. "El universo sobre mí", con ambos con guitarras acústicas y un solo de armónica de Eva Amaral, con el público coreando desde el primer verso, supuso entrar de lleno en el espectáculo.

"Buenas noches Gijón, nos habéis hecho llorar de felicidad; gracias por estar aquí, hemos preparado este concierto de manera especial porque la primera vez que nos juntamos después del confinamiento fue para preparar este concierto", comenzó diciendo Eva Amaral a todo el público durante su presentación. Todos los artistas que han desfilado por Metrópoli han compartido estos días un mensaje similar, deseosos todos ellos de volver a cantar en directo y reencontrarse con su público. "La mirada bien alta" fue el siguiente tema que emanó de la pareja artística, que lleva juntos casi dos décadas de éxito.

El "Amaral" no fue el primer concierto en el coso gijonés. De hecho, tras una canción que hablaba de reencuentros, la intérprete recordó que no hace mucho estuvo tocando en esta misma plaza y "aunque estamos a mucha distancia los unos de los otros os sentimos más cerca que nunca".

La lista de éxitos nuevos y de siempre continuó durante todo el concierto. "Nuestro tiempo" fue la siguiente, la voz suena grande. Más de lo mismo con "Kamikaze", del disco "Gato negro, dragón rojo" (2008). Con "Revolución" se estableció un buen "feedback" con el público, que seguía cumpliendo a rajatabla las normas en las incómodas sillas. Ni siquiera se alzaron con el gran éxito "Moriría por vos". La cita contó también con una pequeña versión del trovador Martín Codax titulada "Ondas do Mar de Vigo". Eso fue antes del éxito "Mares igual que tú" con la que supuestamente cerraban el concierto, hasta que Eva Amaral dijo que "si no nos dejáis pues nada, seguiremos". "Entre la multitud", en medio de un gran aplausos, sirvió para dar comienzo a los bises durante un concierto de poco más de una hora. Unos bises en los que hasta Juan Aguirre se atrevió con la voz para interpretar "Tardes". Eva Amaral puso el broche con "Sin ti no soy nada".