El cine del Niemeyer, sobre ruedas

El Centro Niemeyer ha decidido sacar el cine al aire libre para hacer compatible disfrutar del séptimo arte a bordo de los vehículos particulares y preservar la salud en tiempos de epidemia vírica y la respuesta de los aficionados ha sido agotar las entradas, al menos en las dos primeras proyecciones: el clásico italiano "Cinema Paradiso", ganadora de un premio Oscar en 1989, y "Especiales". El éxito del autocine se prorroga a hoy, cuando está previsto visionar el filme británico "Gentlemen: Los señores de la mafia", también con todos los "aparcamientos" vendidos.

La experiencia del autocine llega a Avilés como una de las alternativas de ocio preferidas de los usuarios en tiempo de coronavirus. "Ahora mismo es menos arriesgado que el cine convencional", señala Sofía Proenza, de Piedras Blancas. "No entendemos cómo no se había hecho hasta ahora", apunta su compañera de vehículo, Marta García. Los hay que ya han probado las dos experiencias después de más de 40 días de confinamiento. "Ya hemos ido al cine normal y al autocine de Gijón", comenta Coral Rodero. Su acompañante, Sofía Moreno, opina que "el autocine es una opción muy interesante tal y como están las cosas".

El Niemeyer oferta un plan de ésos a los que un cinéfilo no se puede negar, ya sea en solitario, en pareja o con amigos. Este último es el caso de Marcos Fernández, Paloma González, Marcos Pedreira y Giada Milo -recién llegada de Italia-, un grupo de amigos que fueron a vivir "una noche única". "Es una experiencia íntima y estamos a nuestro rollo, es lo que más nos gusta", explicaron antes de que comenzara la proyección de "Cinema Paradiso". En el caso de César Rivaya prefirió acudir con su pareja desde Oviedo "porque es una película maravillosa". La experiencia en solitario prefirió vivirla el ovetense Pedro Pérez, que piensa que "es una manera muy interesante de darle otra vertiente al centro cultural".

Otra motivación, la gastronómica -habitual en los autocine- fue por la que optaron muchos de los asistentes. "Venimos con provisiones de comida", señalaron en sus asientos traseros las avilesinas Paula García y Sara Barbón. "Nosotras traemos una pizza", comentaron Itziar Díaz y Sergio Fernández.

La apuesta cultural fue sobre ruedas, y nunca mejor dicho. El Niemeyer llenó su plaza de vehículos con pasajeros dispuestos a pasar una noche "diferente". Una escena que se repitió la pasada noche y previsiblemente lo hará hoy, mañana y en los pases previstos para la semana que viene. Dicen que no hay mal que por bien no venga y como señalaron alguno de los asistentes "quién sabe, si no fuera por el coronavirus igual no se habría hecho el autocine".

La próxima semana, para la que todavía quedan entradas disponibles, el imaginario telón de la fachada del auditorio del Niemeyer se volverá a levantar para proyectar: "La famosa invasión de los osos en Sicilia", el jueves; "Todos queremos algo", la noche del viernes; y "Solo nos queda bailar", para el sábado.

El precio de la entrada es de cinco euros por persona, aunque la reducida para el "Club Cultura" es de tres. Se pueden adquirir de manera anticipada tanto online como en las taquillas del Centro Niemeyer, la Laboral de Gijón o el CITPA de Oviedo. El día de la proyección la venta presencial cierra a las 20.30 horas, mientras que la 'online' lo hace a las 22.30 horas, media hora después de la apertura de puertas para que accedan los vehículos y media antes del comienzo de la proyección.