Las Cuencas

Exposición de Miguel Bastida en Langreo. La Pinacoteca Municipal Eduardo Úrculo acoge hasta el 16 de agosto la exposición individual del ganador de la edición de 2019 del Certamen "Art Nalón", organizado por el Ayuntamiento de Langreo. La muestra, titulada "In Front of Our Eyes (Frente a nuestros ojos)" permitirá al público conocer los trabajos de Miguel Sbastida (Madrid, 1989), al que el jurado eligió como ganador de la cita artística langreana. Los horarios son de lunes a sábado: de 11.00 a 13.30 h. y de 17.00 a 20.30 h. Domingos y festivos: de 11.30 a 14.30 h. Cerrado: martes.

Exposición "Éxodos" en La Felguera. La asociación Asemeyando tiene expuesta la muestra colectiva "Éxodos" en Luzes Café de La Felguera. La exposición está compuesta por 24 fotografías de "alto impacto visual y valor artístico", según la asociación, y se puede visitar hasta el 31 de julio.

Pozo Sotón. El Pozo Sotón de El Entrego vuelve a abrir sus puertas. La visita en el interior comienza a las 08.20 horas, mientras que las visitas en el exterior tienen dos turnos, a las 09.30 horas y a las 11.30 horas.

Ecomuseo Minero de Samuño. Las visitas al Ecomuseo Minero de Samuño, en Langreo, se pueden realizar todos los días. El horario de recepción es de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.30 horas.

Museo de la Minería. Las instalaciones del Museo de la Minería, en El Entrego, pueden visitarse de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h.