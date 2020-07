Adiós a los chapuzones en la Ramblona

Desde ayer por la tarde está prohibido el baño en la Ramblona, una zona de la playa de Luanco en la que tradicionalmente se reúnen, sobre todo, los jóvenes y desde la que se tiran al mar. El alcalde, Jorge Suárez, había solicitado al Principado la instalación de una señal prohibiendo el baño por tratarse de una zona portuaria. La restricción a los chapuzones en la Ramblona de la playa del Gayo no ha sido muy bien recibida por los usuarios locales. Ramón Artime "Chato", Avelino Viña "Pito" y Manuel Roso, son una muestra de los luanquinos que critican la decisión del Alcalde. Ayer, volvieron a La Ramplona. "Esto no puede ser", dijeron.

El Alcalde pidió a Puertos la instalación de la señal vedando la estancia y baño en la zona, pero no el paseo. La pasada semana, la caseta de socorrismo que estaba en las inmediaciones de la Ramblona se colocó en la playa de Antromero que, este verano después de años, vuelve a contar con servicio de salvamento y socorrismo.

Izquierda Unida de Gozón se sumó ayer a la decisión del gobierno municipal, del PSOE. Los concejales Estefanía Roso e Isaac Frade y el coordinador local de la coalición, César Fidalgo, criticaron duramente la iniciativa. Los tres se acercaron hasta La Ramplona para comprobar "in situ" que la señalización ya está instalada. "El alcalde ya tiene su señal de prohibido el baño en la Ramblona y el Gayo. Ya puede denunciar a los vecinos, como parece que esperaba desde el inicio del verano, en lugar de organizar el acceso a las playas y a los dos puntos mencionados, lugar tradicional de baño de los gozoniegos y de los veraneantes desde hace décadas", indicaron . "Amparado en un uso portuario que hace muchos años que no tiene el Gayo, la prohibición permite al gobierno local mantener la habitual inacción de un ejecutivo que no ha tomado más medidas de cara al covid-19 que colocar carteles", agregaron.

IU y vecinos de Gozón defienden que la Ramblona es una zona que llevan usando los luanquinos desde hace muchos años y que no sólo está lleno de veraneantes. "El gobierno local parece que desconoce que se trata de un espacio de ocio de Luanco desde hace décadas, incluso había un trampolín. Además, hay una placa en recuerdo a Alfredo Gutiérrez García, "Chispa", que cada día del verano recorría a nado la distancia entre la Ramblona y la isla del Carmen", rememoraron. Precisamente, el Ayuntamiento organiza cada año una travesía a nado en su recuerdo.

"La Ramblona es lugar de ocio de jóvenes y mayores, de gente de todas las edades, la mayoría de Luanco. El espacio portuario se debe recuperar para el disfrute de los vecinos y visitantes de Gozón", exige IU.

"Con esta nueva prohibición que pone trabas a los vecinos, el gobierno local deja más espacio a los yates y quita zona de baño a quienes acuden a la playa. Bajo la excusa de que el Ayuntamiento no tiene competencia en el Gayo, el Alcalde se quita un problema. Al contrario que a la hora de instalar un aparcamiento en zona portuaria. Si lo que quieren es cerrar el Gayo por la alerta sanitaria, que lo digan. Que no lo disfracen como el aparcamiento, donde no pueden cobrar por aparcar y lo llaman vigilancia", se quejan los concejales de la coalición.

"En esa área ya hubo una señalización de que se trataba de zona portuaria, por ello está prohibido el baño", se defendía el regidor recientemente en las páginas de este diario ante lo drástico de la medida.