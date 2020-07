El Humor " aterriza en Gijón

La risas aterrizarán en la plaza de toros de El Bibio de la mano del festival Metrópoli este domingo a las 22.30 horas con sus dos escuderos, Jesús Tapia y Vicente Ruidos. Hace mucho tiempo que el humorista Luis Lara dejó atrás su nombre de pila y pasó a ser conocido como "Comandante Lara", un comandante de avión que acostumbra a beber durante su trabajo. "Me encanta este nombre artístico, viene de cuando trabajaba en la radio en un programa de humor y deportes", cuenta el cómico a LA NUEVA ESPAÑA.

Sobre cómo se gestó su paso de los estudios a los escenarios, explica: "Estudié Periodismo y siempre quise ser periodista deportivo. Mi sueño era ser como Gaspar Rosety y narrar partidos de fútbol por la radio". "Esto hizo que al ver que la gente se reía con mis tonterías y chistes me subí a los escenarios animado por los amigos", añade. Pero como todo en la vida, los inicios siempre son difíciles: "La primera vez que salí de Jerez fue para ir a un pub de Sevilla que hacía monólogos y la noche antes no dormí nada". Con el paso de los años, el Comandante ha ganado en veteranía y asegura sentirse en el escenario en su "hábitat natural". "Ahora ya tengo armas para que, si noto que la cosa no está yendo bien, cambiar el rumbo. Siempre tengo guardados lo que yo catalogo como 'goles por la escuadra', que son cosas con las que todo el mundo se va a reír", indica.

Para Lara, el humor "sí tiene que tener límites, hay temas de los que no se puede hablar de cualquier manera", y sobre el suyo explica que "nunca pretende meterse por temas que puedan herir, huye de ellos". Uno de estos es la política: "De eso no voy a hablar en mi vida. Tal y como está el patio, aunque ni te posiciones, si dices cualquier cosa de política te metes en un berenjenal", cuenta. No obstante, se lamenta por la existencia de "los 'ofendiditos', que por cualquier cosa que digas ya se van a molestar, el mundo se ha puesto tiquismiquis y la gente tiene que pensar que ha pagado una entrada para ir a reírse y ver a alguien contando tonterías". Sin embargo, en su opinión, esa no es la tónica general de los españoles: "Somos los campeones del mundo en buscar la risa y pasar un buen rato".

El Comandante Lara ha sido, en parte, responsable de que los móviles ardieran de chistes durante el confinamiento. "Las primeras semanas estuve muy presente en las redes sociales, incluso con temas que ahora hemos llevado a los escenarios, como las mascarillas, los geles, las salidas a aplaudir, el 'Resistiré'", o el auge de los deportistas", pero asegura que a él también le pasó factura el tiempo confinado: "El primer mes estuve muy activo pero después todo el tema me fue minando el cerebro. Afortunadamente, pude hacer alguna cosa para la radio y trabajar me mantuvo entretenido."

Después de tres meses de parón, Comandante Lara, Jesús Tapia y Vicente Ruidos tienen programadas más de 25 funciones hasta el final del verano. "Estamos volviendo a empezar y gracias a Dios se están cerrando un montón de ciudades y pueblos de toda España. En las actuaciones que hemos tenido el público ha estado muy bien", indica. Sobre su show, el Comandante adelanta que "la gente va a reírse sobre lo que ha pasado en el confinamiento, la gente se va a ver cómo en un espejo, y todo siempre desde el respeto".