De Asturias a Andalucía desde una silla

Las músicas tradicionales tomaron ayer por asalto el claustro del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Fueron músicas, en plural, porque en cuestión de una hora pasaron de la reinvención de la tonada asturiana de "Antón Menchaca" al arriesgado cóctel de flamenco y electrónica que mezclan los andaluces de "Califato 3/4". Y raro sería que, al hablar de música tradicional, de fusiones y de riesgo, no se pasase por allí Rodrigo Cuevas, que se apunta a un bombardeo.

La velada, en principio estática y pausada, constreñida a las restricciones de aforo, medidas higiénicas y distancia social, empezó con el arrullo de la guitarra eléctrica de Pedro Menchaca; la mitad del proyecto "Antón Menchaca". Seguidamente, se sumó la restante, María Antón, que levantó su voz entre las columnas del claustro, haciéndola vibrar bajo los arcos. La tonada asturiana logró el aplauso unánime de un público heterogéneo desde la primera pieza e incluso el ulular de los vítores desde las últimas filas.

Tras el celebrado concierto de los asturianos se subió al escenario la tropa de los "Califato". Si la voz de María Antón levantó las columnas del claustro, los andaluces las tiraron abajo. Al igual que en su disco "Puerta de la Cânne", comenzaron con la grabación del poema "Mençahe der Profeta", recitado por el escritor cordobés Antonio Manuel. Esta declaración de intenciones, andaluza y andalucista, precedió a los miembros del conjunto de fusión de flamenco y electrónica.

Uno, dos, tres y hasta siete integrantes se subieron a las tablas, entre los aplausos de un respetable que ya comenzaba a calentarse. El escenario, antes soporte del virtuosismo y la calma de los asturianos, se convirtió en fiesta, teatro, tablao y discoteca. Guitarras, Djs, cantaora y algo que se debate entre cantante y showman hicieron que, desde sus sillas, el público comenzase con movimientos de cuello y una percusión espontánea hecha con pies, manos o el tamborilear de los dedos. De no acechar la enfermedad que sobrevuela este verano inusual, el patio de la universidad se habría llenado de saltos.

La aparición de Rodrigo Cuevas se rumoreaba, pero no se sabía a ciencia cierta. Desde el equipo de producción se comentaba que iba a llegar, no iba a llegar, que se estaba dando prisa; que igual cantaba, pero no tenían nada preparado. Al final, lo que hizo el rey de la tonada glam fue bailar. Flamenco y entre andaluces. Pero a arte no le gana nadie.

Tras la sorpresa que el asturiano le regaló al público, participando de un par de piezas de los andaluces , el concierto no bajó el ritmo. Siguió como empezó la tropa de los "Califato", sin tregua. Y, junto a ellos, un público entregado a la fusión de la música, la reinvención de estilos y la forma de disfrutar de los conciertos. Aunque sea desde una silla.