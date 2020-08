Mercado semanal. Piedras Blancas, en Castrillón, celebra este miércoles su cita semanal, en el aparcamiento de la calle Rey Pelayo, de 09.00 a 14.00 horas.

Exposición en la Factoría Cultural. La exposición "Live and loud 2.0: Diez años de rock and roll", del fotógrafo musical Javier Bragado, estará disponible en la Factoría Cultural de Avilés hasta el 30 de agosto. El horario será de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. La muestra se compone de una veintena de impactantes imágenes de gran tamaño captadas a lo largo de doce años durante los cuales ha recorrido casi mil conciertos de rock en España y Europa.

A utocine en el Centro Niemeyer. El Centro Cultural Niemeyer alberga una semana más sesiones del séptimo arte. Esta noche le toca a "Especiales", Premio del Público del Festival de San Sebastián 2019. A las 22.00 se abre el acceso a la plaza y a las 23.00 horas comienza la proyección. Podrá adquirirse la entrada en las taquillas del centro hasta las 22.30 horas, disponible también on-line en la web. El máximo de personas por vehículo es de tres y el precio es de cinco euros por persona .

Campus artístico. La Factoría Cultural de Avilés lanza su campus artístico infantil y juvenil "Verano con arte 2020", en tres tandas de diez días, entre el 13 de julio y el 21 de agosto. Se ofertan 174 plazas, el rango de edad es de 5 a 18 años y son 30 horas de actividad con un precio de matrícula de 40 euros por periodo.

Arte del confinamiento. La exposición fotográfica "Avilés: confinamiento y desescalada" se puede ver en la Antigua Pescadería (plaza de Santiago López) en horario de 7.00 a 23.00 horas, de lunes a domingo, hasta el próximo 16 de agosto.

Exposición fotográfica. La exposición "Mujeres que miran. Imágenes de nuestra industria" retrata el paisaje industrial avilesino desde el punto de vista femenino. Treinta y seis fotografías realizadas por la Asociación de Mujeres "Dulce Chacón" estarán disponibles hasta el 30 de agosto en el Museo de Historia Urbana de Avilés (MHUA), en horario de martes a jueves, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Centro Cultural de Castrillón. El Valey de Piedras Blancas, en la plaza de Europa de la localidad, proyectará la película "Reina de corazones", en versión original subtitulada, a las 21.30 horas, dentro del ciclo "Cine de verano".

Cuencas

Exposición de Miguel Bastida en Langreo. La Pinacoteca Municipal Eduardo Úrculo acoge hasta el día 16 de agosto la exposición individual del ganador de la edición de 2019 del Certamen de Artes Plásticas "Art Nalón", organizado por el Ayuntamiento de Langreo. La muestra, titulada "In Front of Our Eyes (Frente a nuestros ojos)", permitirá al público conocer los trabajos de Miguel Sbastida (Madrid, 1989), al que el jurado eligió como ganador de la cita artística langreana el pasado mes de noviembre. Los horarios son de lunes a sábado: de 11.00 a 13.30 h. y de 17.00 a 20.30 h. Domingos y festivos: de 11.30 a 14.30 h. Cerrado: martes.

Visitas guiadas a Bustiello en Mieres . El Centro de Interpretación del Poblado Minero de Bustiello ha retomado las visitas guiadas con reserva previa y aforo limitado. Esta debe efectuarse a través del teléfono 985422185 o el correo electrónico info@pozuespinos.com. La atención al público tiene lugar, en los meses de julio y agosto, de miércoles a domingo de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.30 horas.

Pozo Sotón. El Pozo Sotón de El Entrego vuelve a abrir sus puertas. La visita en el interior comienza a las 08.20 horas, mientras que las visitas en el exterior tienen dos turnos, a las 09.30 horas y a las 11.30 horas.

Muestra sobre los "clicks" de Playmobil en El Entrego. El Centro de Encuentros y Creatividad "El Trabanquín" de El Entrego acoge una exposición con dioramas con "clicks" de Playmobil que representan todo tipo de acontecimientos históricos ocurridos en Asturias. El horario es los jueves de 16.00 a 20.00 horas, y los viernes, sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Centro

Espectáculo de pompas de jabón en Pola de Siero . La compañía "Pompas y Pompones" ofrece su espectáculo "Sapone", de manera gratuita, en el teatro auditorio de Pola de Siero. Será a las 12.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo limitado

Jornadas del Bonito en Noreña . Varios establecimientos hosteleros de la Villa Condal ofrecen platos variados de bonito coincidiendo con las jornadas de este pescado.

Exposición en Villaviciosa. La Casa de los Hevia acoge la exposición "¿A qué jugamos?", que contiene una muestra de fotografías del Muséu del Pueblu d'Asturies que repasan la historia de los juegos infantiles. El horario de visitas es de 10.00 a 14.30 horas y de 15.30 a 18.00 horas.

Cine en Villaviciosa. La plaza de la Casa de los Hevia acoge, a partir de las 22.00 horas, la proyección de "Yesterday", un largometraje británico dirigido por Danny Boyle con un divertido argumento destinado a todos los públicos, enmarcado en la propuesta cultural "Verano Lumière".

Oriente

Cuentacuentos en el Muja. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge hoy el programa "Cuéntame un cuento", en el que la profesora Mujastone y su ayudante teatralizarán una mágica historia en la que el público también será protagonista.

Concierto en Colunga. La joven cantautora Helena Capdevila ofrece esta tarde un concierto, a las 20.30 horas, en el parque Hernán Pérez-Cubillas de Colunga.

Taller infantil en Cangas de Onís. El parque Riera de Cangas de Onís acoge hoy, a las 20.00 horas, un taller de animación lectora con juegos de adivinanzas y taller de expresión plástica dirigido a niños mayores de 3 años. Está organizado por Emburria y La Pilarica.

Occidente

Festival Internacional de Música de Piantón. El Festival Internacional de Música de Piantón, en Vegadeo, programa hoy la tercera actuación de su edición virtual a través del Facebook y Youtube. Hoy, a las 23 horas, actuación del "Dúo Giesta" y del "Dúo Váray/Sorozábal".

Homenaje a Rafael del Riego en Tuña (Tineo). A mediodía el pueblo de Tuña, en Tineo, acogerá el homenaje a Rafael del Riego, natural de la localidad tinetense, en conmemoración del bicentenario de su pronunciamiento constitucional en Las Cabezas de San Juan (Sevilla). Al acto institucional asistirán la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Carmen Calvo; el presidente del Principado de Asturias, Adríán Barbón, y los alcaldes de Tineo, José Ramón Feito, y de Las Cabezas de San Juan, Francisco José Toajas.

Esther García presenta su último poemario en Cadavedo. El acto se enmarca en la semana cultural del Padre Galo. Empieza a las 20 horas en la casa natal del escritor. La entrada es libre.

Tres exposiciones en el Evaristo Valle

De martes a sábado, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00, se podrán visitar tres exposiciones en el Museo Evaristo Valle. Una de ellas es "El paisaje", una selección de treinta obras de la colección de arte contemporáneo del museo. Entre ellas destacan "La Trueba", de Joaquín Rubio Camín; "Estigia", de Juan Ariño, y "Pioggia", de Elías G. Benavides. También podrá verse "Valle, revelado", once obras de las primera versiones y cambios que se esconden detrás del estado definitivo de los cuadros.

?

"Ajardinando. Sobre plantas salvajes y niñxs de interior". La exposición de Andrea Rubio es una metáfora entre la naturaleza y el sistema educativo. Compuesta por fotografías, esculturas y un vídeo, plasma el recorrido desde una semilla hasta que consigue "Salirse del tiesto". Estará disponible en la Casa de la Cultura de Avilés hasta el 23 de agosto, en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes, y de 9.00 a 14.00 horas sábados, domingos y festivos.

?