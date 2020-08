Exposición en homenaje a Pepe Legazpi en Pola de Laviana . La sala de exposiciones del Cidan acoge hasta el 28 de agosto la muestra "El arte del dibujo. Homenaje a Pepe Legazpi", organizada por la Fundación Lombardía y que reúne trabajos de distintos artistas asturianos. Entre ellos, Pepe Legazpi (fallecido en 2019), Miguel Ángel Lombardía, Humberto, Avelino Mallo, Adolfo Manzano, Ramón Prendes, Gil Morán y Consuelo Vallina. El horario de visitas es de lunes a viernes, de 10 a 14 horas.

Cine al aire libre en Mieres . "Un branu de cine". Así se titula el ciclo de cine al aire libre que hoy comienza en Mieres, y que se alargará hasta el próximo miércoles 12 de agosto. Cada día podrá verse una película, a las 22 horas, en el parque Jovellanos. Hoy será "El gran dictador". Por orden de emisión, también podrán verse "El viaje de Chihiro", "Con faldas y a lo loco", "Blade Runner", "Arsénico por compasión", "Una noche en la ópera" y "Campeones".

Exposición de Miguel Bastida en Langreo. La Pinacoteca Municipal Eduardo Úrculo acoge hasta el día 16 de agosto la exposición individual del ganador de la edición de 2019 del Certamen de Artes Plásticas "Art Nalón", organizado por el Ayuntamiento de Langreo. La muestra, titulada "In Front of Our Eyes (Frente a nuestros ojos)", permitirá al público conocer los trabajos de Miguel Sbastida (Madrid, 1989), al que el jurado eligió como ganador de la cita artística langreana el pasado mes de noviembre. Los horarios son de lunes a sábado: de 11.00 a 13.30 h. y de 17.00 a 20.30 h. Domingos y festivos: de 11.30 a 14.30 h. Cerrado: martes.

Ecomuseo Minero de Samuño. Las visitas al Ecomuseo Minero de Samuño, en Langreo, se pueden realizar todos los días. El horario de recepción es de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.30 horas.

Festival Artistes de Cai Itinerantes en L.lena. Hoy, a las 19.00 horas, "Desequilibrado", de Pablo Picallo, en la plaza de Alfonso X el Sabio de Pola de Lena. Aforo limitado. Reservas en el teléfono 985492247.