El Sella, sin fiesta pero al completo: más de 5.000 palistas en el agua

Un Sella totalmente atípico, primando la salud sobre la diversión y el folklore. Desde el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella y las asociaciones Selleros, Ultras del Sella, Los Botijos de Cangas de Onís, Asociación Cultural y Folklórica Los Tritones del Piloña y el Sella, Asociación Entaína Ribeseya, Rabiones de Siero, Asociación Roblón de Coya (Piloña); Asociación Amigos de Dionisio de la Huerta y Concejo de Ponga suscribieron, conjuntamente, un acuerdo de suspensión de todas aquellas actividades programadas con miras al Descenso Internacional del Sella 2020, que debía disputarse hoy, día 8 de agosto.

A falta de prueba deportiva, Arriondas vibró este mediodía -29º a las 12.00 horas- con cerca de 5.000 turistas disfrutando del descenso del Sella en canoa. Todas las empresas de turismo activo completaron, cosa que, a tenor de las reservas, también podría ocurrir mañana, domingo, en el fin de semana más animado en la comarca. El colorido de las tripulaciones surcando las aguas del Piloña –algunas salen de esa zona- a su paso por la capital parraguesa y, por supuesto, desde los aledaños del puente Emilio Llamedo Olivera hasta Lloviu (Ribadesella).

"Se habla siempre de masificación entre mediados de julio y mediados de agosto porque se ven muchas canoas a la salida en Arriondas y en algunos puntos del rio, como ciertos chiringuitos y lugares de salida de Toraño y Llovio, pero en el rio las canoas se van separando. El rio está limpio de basura, salvo algún caso aislado, y las canoas no contaminan ni matan peces. Antes no había depuradoras y había basureros sobre el rio y nadie decía nada. Ahora mucha gente se lleva las manos a la cabeza porque en julio y agosto bajan muchas canoas, la gente se divierte y disfruta de la naturaleza, las empresas funcionan, dan empleo a muchos jóvenes y el turismo activo en Asturias es una referencia a nivel nacional. En gran medida este éxito se debe a la fama e imagen que da el Descenso del Sella", reconocía Juan Manuel Feliz Granda, presidente del CODIS

Días atrás, el entusiasta colectivo "Selleros", uno de los más comprometidos en estos últimos años con la Fiesta de las Piraguas de Asturias, izó la bandera del Sella a media asta, en los aledaños del puente "Emilio Llamedo Olivera" en recuerdo de todos los fallecidos por la pandemia del Covid-19. Y es que la cancelación del Descenso Internacional del Sella ha desembocado, lógicamente, en todos los actos paralelos o vinculados a la prueba, manteniendo los protocolos de seguridad sanitaria. Además, también el CODIS izó las enseñas de los países que son habituales en la competición sellera, igualmente a media asta, en otro gesto que les honra como organizadores del tradicional descenso de ríos.

Aunque este año no hubo Descenso Internacional a causa de la incertidumbre por la pandemia del coronavirus, la realidad es que el CODIS no descansa y continúa trabajando cara al próximo ejercicio 2021. Baste como ejemplo que acaba de ratificar a Omar Linares, "El Negro" como embajador internacional de la prestigiosa prueba sellera para la edición del año que viene. "Me sentí muy halagado. Una linda noticia saber que siempre llevaré al gran Sella a lo más alto", comentó el veterano palista argentino tras recibir la comunicación del presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella, Juan Manuel Feliz.

Omar Linares, artífice en 2018 del hermanamiento de las aguas del Río Negro (Argentina) con las del mítico Sella, junto al intendente Pedro Pesatti -este con vínculos familiares en la parroquia rural de Villamayor, en el concejo de Piloña-, reemplazó en el actual año 2020 como embajador internacional del Descenso Internacional del Sella al danés Jorn Cronberg, que ejerció el cargo en las dos anteriores ediciones. Desgraciadamente, Cronberg, que en aquel momento presidía el Comité de Maratón de la Federación Internacional de Piragüismo (ICF), no pudo asistir al Sella ni en 2018 ni en 2019 por culpa de una enfermedad que terminó provocando su fallecimiento el pasado mes de septiembre.

Por otra parte, el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella impulsó el I Concurso de Engalanado de Fachadas Descenso Internacional del Sella, abierto a comunidades de propietarios, propietarios o arrendatarios de viviendas o locales comerciales, y busca encontrar una nueva mirada sobre la belleza y ambiente festivo de las calles de Arriondas (Parres) y también de Ribadesella para una las pruebas deportivas con más historia del panorama nacional e internacional y la única fiesta de interés turístico internacional de Asturias. Hasta el 17 de agosto tendrá de plazo del jurado que calificará las fachadas.