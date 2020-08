"A través de la lente no se ve igual"

Viajar y tomar imágenes han ido de la mano desde la invención de la cámara fotográfica. Julio Herrera ha juntado estos dos mundos, plasmándolos en "Faros. Luces del Norte", una recopilación de los distintos faros que hay desde Biarritz hasta la frontera con Portugal. Una obra en la que clima y la luz tienen papeles protagonistas.

- ¿Cómo se introdujo en la fotografía?

-Llevo treinta y cinco años en el mundo de la fotografía y tengo unas doce publicaciones. Es una pasión de toda la vida. Me considero fotógrafo de paisaje, aunque me gusta mucho el retrato, sin embargo es algo que no es comercial.

-¿Cómo surgió la idea de hacer un libro sobre faros?

-Parte de uno anterior, titulado "Luz de Tormenta", en el que se explora la zona del mar Cantábrico. En el nuevo se abarca más espacio, y vamos desde el faro de Biarritz a la frontera de Galicia con Portugal. Con la realización del libro anterior fui realizando muchas fotos a faros y tormentas de la costa. Sacar fotos a faros siempre ha sido una pasión, ya que me encantan. Es una construcción muy especial situados en entornos únicos.

-¿Cómo se ha realizado un proyecto de este tipo?

-Llevo cinco años involucrado en este proyecto. Buscando faros y textos. Una vez que se aprobó el proyecto en la editorial, me llevó entre uno y dos años sacarlo adelante.

-¿Cómo se consigue encontrar la luz o el clima ideal para realizar la foto que busca?

-No hace mucho me llamó la farera del cabo Prioriño de Galicia, diciéndome que le habían regalado el libro, le había gustado, pero que su faro no salía. Lo que se tiene que entender es que no es una guía de faros. Están el 95% de los faros del norte de España, pero no quiero que estén todos. Lo que voy buscando es la luz, momentos de tormenta, momentos cambiantes de tiempo, amanecer, atardecer, el arco iris...

-¿Cuánto puede tardar en realizar la foto que busca?

-La fotografía hay que llevarla en la cabeza, luego podrás tener suerte o no. Una vez que planteas cómo vas a afrontar esa imagen, y con qué luz la voy a sacar, consulto en internet el tiempo y las mareas. Con toda esa información voy sabiendo lo que me puedo encontrar, pero siempre con un margen de riesgo. Los años de experiencia me ayudan a calcular el tiempo.

-Puede ocurrir que esté en una zona determinada y que para dos faros cercanos busque dos fotos distintas, ¿cómo afronta esos problemas?

- A todos los faros que aparecen en el libro, he tenido que ir varias veces. Algunos los he repetido cinco o seis veces, cuanto más cerca están de donde vivo más los repito. El faro de Silleiro, el más cercano a Portugal, he ido dos veces, y a la segunda encontré lo que quería. El tiempo que me puede llevar una fotografía no se puede calcular.

-¿Qué es lo que se va a encontrar el lector al abrir el libro?

-He querido enfocar para fotógrafos, para gente que buscan el encanto de los faros, y otras personas que les guste viajar y que los usen como punto de referencia. Cada faro va acompañado de un texto explicando la historia.

-¿Qué le parece la profesión de farero?

-Está abocada a desaparecer ya que no existe un relevo generacional. Hoy por hoy, el faro ya no tiene la importancia de antes. Seguirán funcionando, ya que hay pescadores, que, aunque no los necesitan, les da confianza ver la luz en tierra, pero la mayoría de ellos ya no necesitarán a una persona para funcionar.

-¿Qué es lo especial de la fotografía?

-Últimamente se comenta que la fotografía va a desaparecer. Las imágenes en movimiento no tienen nada que ver. Puedes ver un vídeo sobre un tema y te puede gustar mas o menos, la imagen fija, de un fragmento de ese vídeo, te va a transmitir cosas totalmente distintas. Al igual que cuando salió la televisión se hablaba de que la radio desaparecería, pero al final no fue así. Son cosas diferentes que pueden convivir simultáneamente.

- ¿Qué importancia tiene la edición de las fotos dentro de la fotografía?

-Hay polémica en el mundo de la fotografía. Una corriente defiende la edición y otra es más clásica. Respeto todas las opiniones, cada uno hace la fotografía como más le gusta. Yo edito mis fotos y, generalmente, paso mucho tiempo editando, pero siempre de cara a que lo que modifique se asemeje a lo que yo recuerdo haber visto. A través de la lente, la realidad no se ve igual, pero la edición ayuda a que se pueda parecer.