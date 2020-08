Roces le pone una alfombra a la unidad

Roces sigue manteniendo la tradición de sus fiestas, aunque con una celebración más íntima y centrada en los vecinos del barrio, debido a la pandemia del coronavirus. "Es una pena no poder organizar unas fiestas en condiciones, pero con esta pequeña celebración las mantenemos en el recuerdo", señaló Elena Medina, presidenta de la Asociación vecinal de Roces. Los festejos se trasladaron a la parroquia de San Julián, donde se realizó una misa sacramental oficiada por José Vicente Álvarez, sacerdote del templo. Los vecinos, no obstante, no quisieron renunciar al colorido que habitualmente dan los festejos al barrio. Así, a falta de una romería, la asociación vecinal, con la colaboración de los habitantes de la zona, elaboró una alfombra de flores que desplegaron a la entrada de la parroquia. También decoraron los muros de la fachada con ramos.

"El año que viene, si todo está bien, volveremos a las fiestas tradicionales que llevamos realizando todos los veranos", anunció esperanzada la presidenta de la asociación, que quiso no obstante agradecer al Ayuntamiento y los vecinos "su colaboración".

Aunque la celebración no fue tan multitudinaria como años anteriores, los vecinos no quisieron quedarse sin fiestas. Así, una vez concluida la eucaristía y la bendición en el exterior del templo por parte del párroco, el Grupo Folclórico "El Xolgoriu", natural de Roces, ofreció un recital de danza para los vecinos allí presentes, que disfrutaron de los bailes tradicionales.

No fue la única actuación musical del fin de semana. La Banda de Música de Gijón, también ofreció un espectáculo para los asistentes a la fiesta. Ambos recitales, eso sí, se realizaron bajo las medidas de seguridad acordadas por la asociación: uso obligatorio de mascarilla y una separación destacable entre personas.

Estas atípicas fiestas que se celebraron en Roces, en comparación con las de años anteriores, ponen de relieve el esfuerzo de las asociaciones vecinales de la ciudad por sacar adelante sus celebraciones ateniéndose a las restricciones sanitarias impuestas a causa de la pandemia. Aunque para ello los vecinos tuvieran que renunciar a los actos centrales de estas celebraciones: las verbenas nocturnas de viernes y sábado, la romería tras la misa o la sesión vermú del domingo, así como la tradicional rifa del ramo.

Pese a que no son las celebraciones a las que están acostumbrados los vecinos de Roces, este verano no han querido dejar de festejar sus fiestas sacramentales, aunque en esta ocasión hayan tenido que reducirse a la celebración de la misa, y los dos recitales de danza y música. Otra de las tradiciones que se ha mantenido es la misa de los difuntos, realizada ayer, y en la que se recuerda a los fallecidos del barrio gijonés, adoptando una mayor importancia debido a la pandemia del coronavirus. Roces no olvida sus fiestas, aunque los vecinos esperan que el año que viene la fiesta sacramental se celebre por todo lo alto.