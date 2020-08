"Nos gusta enfrentarnos a los problemas"

"Los Secretos" llega el sábado 15 de agosto a la plaza de toros de El Bibio (22.30 horas), dentro del festival Metrópoli. Álvaro Urquijo, líder del grupo, sabe lo que es encontrarse problemas, pero lo que mejor se le da es "solucionarlos". El vocalista de "Los Secretos" está convencido de que el concierto supondrá una gran sorpresa, no solo al público que acuda por primera vez, sino también a todos aquellos seguidores, que llevan animando a la banda durante cuarenta y dos años.

- "Los Secretos" es uno de los grupos habituales de los veranos de Gijón. En esta ocasión las circunstancias son distintas a otros años, ¿cómo afrontan el concierto del sábado?

-Ante circunstancias adversas siempre hemos optado por dar un paso adelante. Estamos intentando que la cultura y la música llegue a las personas. Tenemos muy buenas sensaciones. Puede que sea muy optimista, pero la gente está disfrutando de nuestros conciertos y nosotros nos lo estamos pasando muy bien.

- ¿Cómo les están afectando las medidas de seguridad de cara a realizar sus conciertos?

-Esas limitaciones nos han obligado a cambiar nuestra forma de actuar. Lamentablemente no vamos a poder ir todos, al final vamos tres, pero es una función muy exigente y el espectáculo es mucho más purista. El público se va a llevar una gran sorpresa, pero siempre dentro de nuestro repertorio, donde navegamos por las canciones con otro ritmo al que el público está acostumbrado.

- ¿Qué mensaje están transmitiendo a las personas que acuden a sus conciertos?

-Queremos animar a la gente a que consuma cultura, dentro de las medidas de seguridad. Mientras haya gente que quiera acudir a los conciertos, allí estará "Los Secretos" para darlo todo. Son épocas extrañas, pero la adaptación es una forma de sobrevivir. Desde hace 42 años estamos animando con guitarras y nos hemos tenido que acostumbrar a distintas situaciones como partir de cero o adaptarnos a las nuevas tecnologías. Hay mucha gente que necesita estos conciertos, y nosotros queremos que disfruten de ellos. Tenemos que estar ahí y devolverles el cariño que nos han dado. Si se va a celebrar el concierto no es por ir en contra del coronavirus sino porque hay público que quiere que se realice. Nuestra intención es la de acompañarles en todos los momentos, en los fáciles y en los difíciles.

- En la cuarentena han experimentado un nuevo cambio de formato a las redes sociales, ¿cómo se han encontrado?

-Somos un grupo hiperactivo que hacemos una media de ochenta conciertos al año. No nos gusta acomodarnos y parecer repetitivos y la tecnología nos ha permitido grabar desde nuestras casas, así se refleja en el último disco, donde el 90 por ciento de mi parte está hecho desde mi hogar. Es una forma de trabajar que ya conocíamos.

- Durante la cuarentena fueron uno de los grupos españoles más populares, ¿a qué se debió?

-Cuando empezó el confinamiento nos llegó la noticia de que algunas personas cantaban desde los balcones nuestra canción "A tu lado" como un canto a la esperanza. La popularidad que adquirió el tema nos sorprendió. Al hilo de este canto de esperanza y de unión, hicimos el vídeo desde casa para regalarle al público esa tranquilidad que necesitábamos. Luego decidimos hacer una canción con varios artistas y ceder los derechos a la sanidad pública y a la Cruz Roja. Nuestra sensación es que casi todo el mundo se encontraba en casa enganchado a internet, por lo que cualquier noticia o cosa positiva que les llegase iba a ser una gran ayuda para pasar esta mala época.

- ¿Han aprovechado para pensar nuevas canciones o probar con distintos estilos?

-Fuimos de los primeros grupos en realizar partes de nuestras canciones acústicas y manejamos bien ese concepto. En la gira intercalamos distintos estilos, algunos han surgido en este momento tan raro. Pero es que nuestra capacidad de amoldarnos a todas las situaciones es la que ha generado que consiguiésemos sacar cosas de provecho en la cuarentena, ya que tenemos todos los registros muy bien trabajados y es muy divertido interpretar nuestro repertorio de distintas maneras porque ante todo somos amantes de la música.

- ¿Esa versatilidad les puede ayudar a que el público vaya más predispuesto?

-La música es de las cosas que más evocan recuerdos y nostalgia común en la sociedad. Antes de músico soy oyente y sigo escuchando canciones que me recuerdan a momentos concretos de mi vida. Conseguir llegar al alma de las personas es de las cosas más bonitas que hay, como público lo agradezco, y como músico me parece de las cosas más importantes que puedes hacer. El entretenimiento, la ciencia y la cultura es lo que nos separa de los animales, ya que son nuestras posesiones de más valor.

- En el momento actual, ¿cree que se ha puesto en valor esos pilares que señala?

-Ojalá, pero cuando esta situación pase los políticos se olvidaran de nuevo de lo verdaderamente importante. Hace quince años ya lo comentaba con mis amigos que tenía ganas de escuchar en un debate político a alguien que valore la cultura o la ciencia. Si fuera político tendría un comité de científicos para todo, ya que lo veo algo imprescindible. Y está claro que no hay uno en la actualidad, porque sino no se hubiesen hecho las cosas de la misma forma. Y así con todo. En Estados Unidos manda un señor que es negacionista al cambio climático, y hasta que no empiece a morir gente, no nos llevaremos las manos a la cabeza ante este tema. Cuando todo pase los políticos se volverán a preocupar de los votos y como conseguir más poder. Ni la cultura ni la ciencia mueven votos.