Exposición. La plaza de Trascorrales acoge hasta el próximo 25 de agosto la exposición "Francisco Grande Covián: la estética de lo saludable", en la que Juan Méjica hace un homenaje al doctor colungués y su legado biográfico y científico. La muestra podrá visitarse de lunes a sábado, de 12.00 a 14.30 y de 19.00 a 21.00 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.30 horas.

Música y baile con Amador. La siguiente cita del animador musical de moda es en el Conceyín, hoy a las 19 horas, que estará impartiendo una sesión durante tres horas, con todo tipo de canciones y bailes. Se necesita inscripción previa, en el teléfono 722168540 o en el email actividadesalairelibre@villaoril.com.

Teatro en la calle. En la plaza Daoíz y Velarde, frente a la biblioteca, se celebra hoy el espectáculo de "Vaya par de princesas", de la compañía "Tragaluz Títeres". Se trata de una obra en la que se recrea un guiñol tradicional con dos historias de príncipes y princesas de armas tomar. Se realizará en una doble sesión, a las 18.30 horas y a las 20 horas. No es recomendable para un público menor de 5 años, con entrada libre hasta completar aforo.

"Yoguilates". En el parque Ciudad de Tampa, en La Carisa, se podrá disfrutar hoy, de 19.30 a 20.30 horas, del "Yoguilates", una divertida actividad que mezcla una sesión de yoga con una de pilates para mantener la forma durante el verano. Elasticidad, equilibrio, tono muscular... Se necesita inscripción previa, en el teléfono 722168540 o en el email de actividadesalairelibre@villaoril.com.

Juegos tradicionales. Los más pequeños podrán disfrutar de una tarde acercándose a las tradiciones asturianas a partir de las 18.30 horas en la plaza del Fresno. Es una actividad gratuita, para niños mayores de 5 años y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Paseos saludables. Con salida desde el parque de Santullano, hoy desde las 10.00 horas se podrá disfrutar de un paseo por los alrededores de la ciudad en el que un guía cuenta curiosidades sobre la fauna y flora local. Se necesita inscripción previa, en el 722168540 o en actividadesalairelibre@villaoril.com. Se suspenderán en caso de lluvia.

Museo Arqueológico. El Museo ha reabierto sus puertas con un recorrido que hace posible un viaje al tiempo pretérito y reconocer el devenir de la ocupación humana en el territorio de la actual Asturias a través de utensilios, armas y adornos realizados en distintos materiales. De miércoles a viernes, de 09.30 a 20.00 horas; sábados, de 09.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 09.30 a 15.00 horas. Acceso gratuito.

"Humanos! 6.000.000 de años de evolución". La Sala de LA NUEVA ESPAÑA (Federico García Lorca, 5) ha reabierto sus puertas y amplía hasta el 30 de agosto la exposición "Humanos! 6.000.000 de años de evolución", que podrá visitarse de martes a domingo, de 17.00 a 21.00 horas. La Sala ha incorporado medidas de protección e higiene y se ha reorganizado la muestra para garantizar la seguridad de los visitantes. Las entradas se pueden adquirir de forma telemática a través de la plataforma online entradas.liberbank.es.

Música. En el Espigón Central de Fomento a las 13.30 horas actuará "Tulsa". A la misma hora, en la Pista de Cimavilla es turno de "Kuartería". A las 20.00 horas, en el Espigón Central de Fomento actuará "Luis Núñez y Los Folgazanes".

Cine. En el Autocine Gijón, a las 22.30 horas, se proyectará la película "Big". Entrada gratuita con reserva previa. Recomendada para todos los públicos.

Teatro. A las 19.30 horas, actuará en el CP Evaristo Valle, "Hutsun + Ortzi" con "Urbasa". A las 20.00 horas en la Pista de Cimadevilla estará la compañía "La Sonrisa del Lagarto" con "Medio Elefante". A las 19.30 horas, en el CP El Llano estará la compañía de circo "Cirkofonic", con el espectáculo "Tea Time". A las 20.30 horas en el teatro Jovellanos se representa de la comedia "Swingers", de Tirso Calero.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres. Visita guiada gratuita a las 18.00 horas. Reserva previa en el teléfono 985 18 52 34.

Museo Ciudadela de Celestino Solar. Salir al fresco, visita nocturna gratuita al museo de 21.30 a 22.30 horas. Reserva en el teléfono 617 253 009.

Asociación de Donantes de Sangre de Gijón. Se podrán realizar donaciones de sangre en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera, junto a la playa del Arbeyal, en la calle Cabrales, 86, frente a la iglesia de San Lorenzo y en el ambulatorio Puerta La Villa, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.

Feria de artesanía. Hasta el 16 de agosto, en la plaza de Campo Valdés, se celebra la feria nacional de artesanía. El horario es de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.30 horas.

Museo Evaristo Valle. De martes a sábados en horario de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 horas a 14.00, el museo acoge tres exposiciones hasta finales de septiembre. La primera se llama "El paisaje" y es de arte contemporáneo. También se puede ver "Valle, revelado", una muestra de once obras del autor en la que se exponen las primeras versiones y cambios que se esconden detrás del estado definitivo de los cuadros. Por último, se podrá ver la exposición de "La Redonda", la finca que alberga los jardines de la Fundación Museo Evaristo Valle.

Botánico. El Jardín Botánico celebra otra tanda de colonias estivales para niños. El horario es de 9.00 a 14.00 horas, para niños de 5 años, que deberán llevar almuerzo y su propia botella de agua. El horario para las visitas generales es de 10.00 a 15.30 horas y de 16.00 a 21.00 horas; podrán entrar 400 personas por franja. Las entradas, que mantienen su precio habitual, se venden en la web y solo se despacharán en taquilla si queda aforo libre en cada franja. El Botánico permanece abierto en su totalidad, pero algunos caminos están cerrados para favorecer el tránsito en una sola dirección y evitar cruce de público en ambos sentidos.

Metrópoli City. El Metrópoli City acoge dos exposiciones: una está en el palacio de Revillagigedo, que alberga hasta el domingo 16 de agosto una exposición inmersiva basada en los mundos mágicos de la autora inglesa J. K. Rowling, creadora de la saga de "Harry Potter", y de "Animales Fantásticos"; la otra, en la colegiata de San Juan Bautista, es la colección de recreativos Arcade "Maquinitas".

Fotos del confinamiento. La plaza Mayor expone en las fachadas de sus edificios las 50 fotografías seleccionadas del concurso de PhotoEspaña, centrado este año en el tiempo de confinamiento.

"Elogio del horizonte". El Cerro Santa Catalina acoge hasta septiembre la exposición "Elogio del horizonte, mirando al futuro", con motivo de los 30 años de la obra de Chillida.

Avilés

Exposición "La saga Favila". La exposición "La saga Favila" es la suma de un conjunto de cuadros realizados por los miembros de la familia Favila, Amado González, "Favila", y sus hijos Favila y María González, que comienzan a ganarse un espacio en el mundo del arte. Cada uno con un estilo bien diferenciado, la muestra estará disponible en el palacio de Valdecarzana de lunes a viernes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, hasta el próximo 31 de agosto.

Exposición "Ajardinando. Sobre plantas salvajes y niñxs de interior". La exposición de Andrea Rubio es una metáfora entre la naturaleza y el sistema educativo. Compuesta por fotografías, esculturas y un vídeo, plasma el recorrido desde una semilla hasta que consigue "Salirse del tiesto". Puede verse en la Casa de la Cultura de Avilés hasta el 23 de agosto en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas de lunes a viernes, y de 9.00 a 14.00 horas, sábados, domingos y festivos.

Mercado semanal. Luanco celebra hoy, viernes, su cita semanal, en el puerto viejo, de 09.00 a 14.00 horas.

Concierto de "Bisonte". El joven grupo avilesino "Bisonte", serán los encargados de abrir la noche de hoy, desde el escenario de la plaza de Domingo Álvarez Acebal a las 21.00 horas, dentro del ciclo MusicAvilés.

Concierto de "Los Barones". La Mar de Ruido regresa un verano más a Avilés, lo hace en su 26.ª edición. Hoy abrirán fuego "Los Barones" con su potente "heavy metal" desde la pista de La Exposición, a las 22.00 horas.

Arte del confinamiento. La exposición fotográfica "Avilés: confinamiento y desescalada" se puede ver en la Antigua Pescadería (plaza de Santiago López) en horario de 7.00 a 23.00 horas, de lunes a domingo, hasta el día 16.

Campus artístico. La Factoría Cultural de Avilés lanza su campus artístico infantil y juvenil "Verano con arte 2020". Se dispondrá en tres tandas de diez días, hasta el 21 de agosto. Se ofertan 174 plazas, el rango de edad será de 5 a 18 años y serán 30 horas de actividad con un precio de matrícula de 40 euros por periodo.

Cuencas

Magia y música en Langreo. Hoy, a las 18.30 horas, en el parque Rosario Felgueroso de Ciañu, "Ferny Tuboytapa", un espectáculo de magia para grandes y pequeños, y a las 20.00 horas, en la plaza Manuel Nevado de la localidad, "Cuenta Pendiente", música en directo.

Festival Artistes de Cai Itinerante en L.lena. Zeina presenta "Cuentos de la maleta" a las 19.000 horas en Palacio, junto a la iglesia.

Concierto en Pola de Laviana. La plaza del Ayuntamiento de Laviana acoge a las 19.30 horas "Mbolas" en concierto, y en Villoria, a las 20.00 horas, "Cuentos en cantados", dentro del programa "Arcadia Vive". Además, en los Jardines Palacio Valdés, en Entrialgo, a las 20.00 horas, "Aslifeburns Teksuo", acto perteneciente al ciclo "Atardeceres musicales".

Exposición en homenaje a Pepe Legazpi en Pola de Laviana. La sala de exposiciones del Cidan acoge hasta el 28 de agosto la muestra "El arte del dibujo. Homenaje a Pepe Legazpi", organizada por la Fundación Lombardía y que reúne trabajos de distintos artistas asturianos, entre ellos, Pepe Legazpi (fallecido en 2019), Miguel Ángel Lombardía, Humberto, Avelino Mallo, Adolfo Manzano, Ramón Prendes, Gil Morán y Consuelo Vallina. El horario de visitas es de lunes a viernes, de 10 a 14 horas.

Exposición de Miguel Bastida en Langreo. La Pinacoteca Municipal Eduardo Úrculo acoge hasta el 16 de agosto la exposición individual del ganador de la edición de 2019 del Certamen de Artes Plásticas "Art Nalón", organizado por el Ayuntamiento de Langreo. La muestra, titulada "In Front of Our Eyes (Frente a nuestros ojos)", permitirá al público conocer los trabajos de Miguel Sbastida (Madrid, 1989), al que el jurado eligió como ganador de la cita artística langreana el pasado mes de noviembre. Los horarios son de lunes a sábado: de 11.00 a 13.30 h. y de 17.00 a 20.30 h. Domingos y festivos: de 11.30 a 14.30 h. Cierra los martes.

Centro

La comedia del año, en Candás. El Teatro Prendes proyecta hoy, a las 20.00 y 23.00 horas, "Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra", de Santiago Segura.

Pravia, escalada cultural. Hoy, a las 20.00 horas, en la plaza Conde Guadalhorce, Festiamas 2020, Concurso Musical.

Exposición en Nava. Cuatro escaparates del centro de Nava acogen una exposición sobre los 750 años de la Carta Puebla de Nava, que se muestra en once carteles explicativos.